Matthäikirchhof geht mit neun Entwürfen in die nächste Runde

Leipzig. Der Wettbewerb um die Zukunft des Matthäikirchhof-Areals in der Leipziger Innenstadt geht in die nächste Runde. Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, wählte die Jury neun Entwürfe aus, die nun genauer betrachtet werden. In der ersten Phase des Wettbewerbes wurden 66 Einsendungen der Stadt zugeschickt, die Ideen für eine neue Nutzung des Geländes aufzeigten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das etwa zwei Hektar große Areal soll künftig ein „lebendiges, gemischtes Quartier“ werden, heißt es von der Stadt. Bereits 2021 und 2022 legte die Stadt mit Bürgerbeteiligung fest, wie das Areal grundlegend genutzt werden soll. So wird beispielsweise in dem Viertel autofrei geplant, und auch der Bau aus den 80er-Jahren soll bedacht werden.

Lesen Sie auch

In der zweiten Planungsphase erstellen neun Architektenbüros Entwürfe aus den neun Vorschlägen. Die Ergebnisse können ab dem 19. September unter www.leipzig.de/matthaeikirchhof diskutiert und kommentiert werden, so die Stadt. Zudem sei eine Onlineumfrage zu den Visionen der Architekten geplant. Im Oktober folge dann eine öffentliche Veranstaltung, bei der die Büros ihre Ideen vorstellen und mit den Leipzigerinnen und Leipzigern ins Gespräch kommen sollen. Der endgültige Entschluss, welches Projekt umgesetzt wird, erfolgt dann Anfang 2024.

LVZ