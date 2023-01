﻿Das sagt der Ex-Chefermittler zum Fall Maximilian Schmidt

Er wurde wegen seines Drogenshops „Shiny Flakes“ verurteilt, Netflix machte ihn und seinen Fall weltbekannt: Der Leipziger Maximilian Schmidt steht nun erneut vor Gericht. Die LVZ sprach mit dem früheren Chefermittler Petric Kleine über den Fall.

Leipzig. Als Petric Kleine bei den Netflix-Dreharbeiten war, wusste er schon mehr als alle anderen am Set: Der als Kinderzimmer-Dealer bekannt gewordene Maximilian Schmidt (28) hatte offenbar erneut einen Onlineshop für illegale Drogen aufgezogen. „Ich musste mich ganz schön zurücknehmen, da ich zu dem laufenden Verfahren zunächst nichts sagen konnte“, erinnert sich der Kriminalist gegenüber der LVZ an die Entstehung der Netflix-Dokumentation „Shiny Flakes: The Teenage Drug Lord“.