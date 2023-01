﻿Leipziger Ex-Chefermittler zu „Shiny Flakes“: „Ich wollte keine Glorifizierung“

Leipzig. Als Petric Kleine bei den Netflix-Dreharbeiten war, wusste er schon mehr als alle anderen am Set: Der als Kinderzimmer-Dealer bekannt gewordene Maximilian Schmidt (28) hatte offenbar erneut einen Onlineshop für illegale Drogen aufgezogen. „Ich musste mich ganz schön zurücknehmen, da ich zu dem laufenden Verfahren zunächst nichts sagen konnte“, erinnert sich der Kriminalist gegenüber der LVZ an die Entstehung der Netflix-Dokumentation „Shiny Flakes: The Teenage Drug Lord“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kleine war Chef der Leipziger Kriminalpolizei, als seine Ermittler im Frühjahr 2015 dem legendären Rauschgift-Shop "Shiny Flakes" auf die Schliche kamen. Und er stand als Präsident dem sächsischen Landeskriminalamt (LKA) vor, als die Behörde im Jahr 2021 hinter Schmidts mutmaßliches neues Projekt "Candy Love" kam. Am Montag, 23. Januar 2023, beginnt am Landgericht Leipzig der Prozess gegen Schmidt und vier weitere Mitangeklagte.

Mit seinem Drogenshop „Shiny Flakes“ kam der Hauptangeklagte zu einiger Berühmtheit. © Quelle: Web

Nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft sollen sich Schmidt und die Mitangeklagten Friedemann G. (36) und Andre R. (43) spätestens im November 2018 zusammengeschlossen haben, um über die Internetplattform www.candylove.to von Leipzig aus einen Online-Handel mit Betäubungsmitteln zu betreiben. Von April 2019 bis Januar 2021 sollen nach Erkenntnissen der Ermittler knapp 500 Postsendungen mit illegalen Substanzen versandt worden sein, unter anderem 16,5 Kilogramm Amphetamin, 2,5 Kilogramm Haschisch, zwei Kilogramm der Partydroge MDMA, 500 Gramm Metamphetamin und 350 Gramm Kokain. Hinzu kamen mehr als 1000 Stück an verschiedenen Tabletten und Arzneimitteln. Schmidt sei der Kopf der Gruppierung gewesen, Friedemann G. soll die Logistik, Rechtsanwalt Andre R. rechtliche und organisatorische Angelegenheiten übernommen haben. Ihnen wird bandenmäßiger Handel mit Betäubungsmitteln zur Last gelegt, den Mitangeklagten Jens M. (40) und Julius M. (24) hingegen Beihilfe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach Shiny Flakes: Drogendealer Maximilian Schmidt wieder in Leipzig vor Gericht

„Ich denke, es hat ihn gereizt nachzuweisen, dass er doch der Größte ist“, sagt Kleine. „Im zweiten Verfahren ging er wesentlich konspirativer vor und hat sich bemüht, im Hintergrund zu bleiben, nicht mehr allein zu handeln.“ Dabei hatte der damalige Chefermittler die Hoffnung, dass der Erfinder des legendären Shops „Shiny Flakes“ während der Haftzeit vernünftig werde. Doch nach allem, was die Behörden inzwischen wissen, war das wohl nicht der Fall.

Nachdem die Polizei das Kinderzimmer von Maximilian Schmidt in Leipzig-Gohlis gestürmt hatte, wurde er Anfang November 2015 zu einer Jugendstrafe von sieben Jahren verurteilt. Im Juli 2019 wurde die verbleibende Haftzeit zur Bewährung ausgesetzt und er kam auf freien Fuß. Doch zu diesem Zeitpunkt soll Schmidt bereits an seinem neuen Drogenshop gearbeitet haben, glaubt die Staatsanwaltschaft. Man gehe davon aus, dass der gewiefte junge Mann gewisse Hafterleichterungen wie offenen Vollzug und Freigänge genutzt hat, um die Online-Plattform und ein neues Vertriebssystem aufzubauen.

Maximilian "Shiny Flakes" Schmidt in der Netflix-Doku "Shiny_Flakes: The Teenage Drug Lord. © Quelle: Netflix

„Ich wollte nicht, dass der Film zu einer Glorifizierung beiträgt“

Und dies auch schon in der Zeit, als die Netflix-Doku über „Shiny Flakes“ und die Millionengewinne der neuartigen Drogen-Plattform entstand. „Fast zum Ende der Dreharbeiten habe ich das der Produktionsfirma mitgeteilt und preisgegeben, was ich preisgeben durfte“, berichtet Kleine. Kurz vor dem Abspann sitzt er noch einmal an seinem Bürotisch und sagt in die Kamera: „Ich habe Neuigkeiten. Die bestehen darin, dass ich Ihnen heute mitteilen kann, dass gegen Herrn S. ein Ermittlungsverfahren läuft.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie beurteilt er heute die Doku, vor allem vor dem Hintergrund, dass der Protagonist unter laufender Bewährung rückfällig geworden sein soll? „Ich wollte nicht, dass der Film zu einer Glorifizierung beiträgt“, so der hochrangige Kriminalbeamte. Zudem seien darin angesprochene Probleme noch immer aktuell. „Es gibt keine Waffengleichheit zwischen Tätern und Polizei, gerade beim Tatmittel Internet nicht“, sagt Kleine. „Durch Regeln bei Vorratsdatenspeicherung und Datenschutz haben wir einen Nachteil in der Beweisführung.“ Im Fall „Candy Love“ halte er die Beweislage jedoch für gut.