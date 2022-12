﻿Ex-Moderator Weidling und das Geld von Herrn Foht: „Ich war extrem knapp bei Kasse“

Was passierte konkret mit dem Geld, dass der frühere MDR-Unterhaltungschef Udo Foht bei TV-Produktionsfirmen erbettelte und häufig nicht zurückzahlte? Ex-Moderator Carsten Weidling erklärt als Schüsselfigur im MDR-Skandal gegenüber der LVZ seine Sicht auf die Dinge.

Leipzig. Er gilt als eine Schlüsselfigur im MDR-Skandal um dubiose Geldschiebereien, um Betrug und Bestechlichkeit: Der frühere TV-Moderator Carsten Weidling (56) verfolgt in seiner Wahlheimat Argentinien den Prozess gegen seinen Förderer, den Ex-MDR-Unterhaltungschef Udo Foht (72) – und nahm ihn jetzt in Schutz. "Herr Foht hat das Beste für den MDR gewollt, immer!", so Weidling gegenüber der LVZ. "Besseres, als es die Strukturen damals verstanden oder auch nur verdient haben."

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Allerdings soll sich der damalige Hauptabteilungsleiter Unterhaltung und Programmbereichsleiter des MDR auch in besonderem Maße für den Sohn von DDR-Fernsehlegende O. F. Weidling engagiert haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass ein Großteil der von Foht bei Fernsehproduzenten und Musikmanagern erbettelten und häufig nicht zurückgezahlten „Produktionskostenvorschüsse“ in Höhe von 250.000 Euro an die Firma „Just for Fun“ (JFF) floss.

Weidling war hier als Autor tätig und unternahm für die Sendung "Wir sind überall" ausgedehnte Reisen um die Welt. Doch was genau geschah mit diesem Geld? Immerhin hatte Weidling nach Aussage des damaligen Produzenten der Sendung für die Reportagereise bereits eine Pauschale von 40.000 Euro erhalten.

Angeklagt wegen Betrugs: Der frühere MDR-Unterhaltungschef Udo Foht im Landgericht Leipzig. © Quelle: Andre Kempner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch das reichte offenbar nicht aus. „Ich war zwischenzeitlich extrem knapp bei Kasse“, räumte Weidling auf LVZ-Nachfrage ein. Der Grund: Bei seiner Weltreise sei es nur zum Teil um die Produktion von „Wir sind überall“ gegangen. „Wäre ich nur in die zwölf Länder gereist, die für die erste Staffel nötig gewesen sind und hätte da nur die Zeit verbracht, die es für alles rund um die Produktion gebraucht hat, hätte das Geld der Produktionsfirma natürlich gereicht.“ Stattdessen besuchte Weidling nach eigenen Angaben 114 Länder.

„Breiten Sie Ihre Flügel aus“

Denn die Absprachen mit dem damaligen MDR-Unterhaltungsboss sollen weit über das bisher bekannte Maß hinausgegangen sein. Weidling sah sich damals als „Autor, Formaterfinder, Berater und ab der Reise auch so eine Art Scout“, wie er erklärte. Daher habe er Ende 2008 Foht gefragt, ob er diese Aufgaben nicht auch auf Reisen erfüllen könne, „da ich gerade in einem privaten Umbruch stand und in Deutschland alles aufgeben konnte“.

Lesen Sie auch

Foht habe darauf wörtlich erwidert: „Ja, breiten Sie Ihre Flügel aus, das ist gut für uns alle.“ Vor diesem Hintergrund sei das von Foht beschaffte Geld immer für beides gedacht gewesen, schilderte der Ex-Moderator. „Für diese Ideensuche und für das Format“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dies sei mit Foht vor und auch während seiner Reise abgesprochen worden. „Ich habe ja auch unentwegt Ideen nach Leipzig geschickt“, so der Globetrotter. „Dutzende Formatideen habe ich erstellt, geschrieben und geschickt. Es gibt sogar ein Papier, in dem ich ein weltweites Ideenscouting skizziere, das ich reisend umsetzen wollte.“

Es sei klar gewesen, dass es für diesen Teil seiner Aufgabe – und eben nicht für das Sendeformat selbst – Geld von Dritten geben solle, die dann von Weidlings Ideen profitieren könnten. Eine Produktionsfirma habe ja anfangs in die JFF investiert und etwa fünf seiner Formatideen produziert, so Weidling. Er sei davon ausgegangen, dass alles mit der damaligen Intendanz abgesprochen war.

Erpressung im Prozess bestritten

Foht droht nun eine Bewährungsstrafe, zudem muss er im Zuge der Betrugsaffäre 300.000 Euro Schadenersatz an den MDR zahlen. "Dabei lag ihm nichts mehr am Herzen, als das Image des MDR", so Weidling, den die Staatsanwaltschaft im Zuge der Affäre wegen Erpressung angeklagt hatte. Im Prozess gegen den früheren MDR-Manager wurde er nicht als Zeuge geladen. Foht hatte vor Gericht bestritten, von seinem Protegé erpresst worden zu sein. Es sei sein Ziel gewesen, Weidlings Ideen zu fördern und mit ihm das Programmangebot des MDR zu verjüngen.

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue LVZ-App herunter:

- Für iOS

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

- Für Android