﻿Medifasching im Werk 2: Einhörner, Bobfahrer und ein Musical

Nach einer gefühlten Ewigkeit ging die BSG Chemie Leipzig wieder einmal als klarer Verlierer vom Platz. Besonders schmerzlich: Die Art und Weise wie die Grün-Weißen vor allem in der ersten Halbzeit bei der VSG Altglienicke auftraten. Am Samstag begannen die Leutzscher mit der kritischen Aufarbeitung und sprachen die zahlreichen Unzulänglichkeiten schonungslos an.