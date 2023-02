Leipzig ist zwar keine echte Faschingshochburg – aber die studentischen Partys haben in der Messestadt lange Tradition. Am Wochenende waren an zwei ausverkauften Abenden die Medizinerinnen und Mediziner dran. Wir waren mit dabei und haben viele Impressionen gesammelt.

