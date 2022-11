﻿Abgelaufene Tabletten, Kapseln, Säfte: Wohin mit alten Medikamenten?

Medikamente sollte man an einem trockenen und dunklen Ort lagern; manche müssen auch gekühlt werden. Was aber tun, wenn die Arznei abgelaufen ist?

Leipzig. Vor Kurzem wollte eine LVZ-Leserin ihre abgelaufenen Medikamente in einer Markranstädter Apotheke abgeben. Allerdings sei ihr mitgeteilt worden, dass keine Alt-Arznei mehr entgegen genommen werde. Was also tun? Wie ist die Entsorgung geregelt?

Medikamente entsorgen: Gibt es eine einheitliche Regelung?

Bis 2009 war die Entsorgung von Medikamenten einfach. Apotheken konnten alte Medikamente von der Recyclingfirma Vfw kostenlos abholen lassen. Doch dann beendete das Unternehmen diesen Service: Wegen einer Änderung in der Verpackungsverordnung musste recyclingfähiges Material getrennt und über das duale System verwertet werden. Vfw konnte das Einsammeln nicht mehr über den Verkauf von verwertbaren Teilen des Arzneimittelabfalls querfinanzieren. Verschiedene Bemühungen um einen Erhalt des Systems scheiterten – und das einheitliche Entsorgungsmanagement hatte ein Ende. Manche Apotheken bieten den Entsorgungsdienst heute weiterhin an, andere nicht.

Welche Alternativen sind seither möglich?

Grundsätzlich gilt: Altmedikamente in haushaltsüblichen Mengen können über den Hausmüll entsorgt werden. "Voraussetzung ist, dass die Mülltonnen kindersicher aufgestellt sind", betont Friedemann Schmidt, Präsident der Sächsischen Landesapothekerkammer. Die wichtigste Regel lautet: Medikamente aller Art dürfen auf keinen Fall über die Toilette oder die Spüle entsorgt werden. Darauf weist das Umweltbundesamt hin. Für spezielle Arzneien wie Zytostatika gelten strengere Regeln; mit dieser Entsorgung haben Verbraucher aber in der Regel nicht selbst zu tun.

Wie funktioniert die Medikamenten-Entsorgung in Leipzig?

"Die Stadtreinigung in Leipzig nimmt Altmedikamente kostenfrei von den Apotheken ab", konstatiert Schmidt. "Das klappt jetzt seit Jahren bestens – und das ist eine vorbildliche Lösung, um die uns viele Kollegen beneiden", erklärt der Kammerchef, der selbst die Seume-Apotheke in Leipzig-Knauthain betreibt. Ob tatsächlich alle Leipziger Apotheken kostenlos Alt-Arznei annehmen, kann aber auch Schmidt nicht sagen. Eine kostenlose Abgabe durch Verbraucher ist in haushaltsüblichen Mengen auch in der stationären Schadstoffsammelstelle in der Lößniger Straße 7 möglich (montags, dienstags, mittwochs und freitags von 10 bis 18 Uhr, donnerstags von 10 bis 19 Uhr sowie samstags von 8.30 bis 14 Uhr) sowie beim Schadstoffmobil (https://stadtreinigung-leipzig.de/sie-kommen-zu-uns/schadstoffe).

Wie läuft es in anderen Kommunen?

Eine einheitliche Regelung gibt es nicht mehr; Informationen zu Entsorgungsmöglichkeiten in einzelnen Kommunen finden sich unter www.arzneimittelentsorgung.de.

Worauf sollten umweltbewusste Verbraucher achten?

Der sicherste Weg sei die Abgabe bei Schadstoffsammelstellen oder -mobilen sowie in Apotheken, teilt das Umweltbundesamt mit. Grundsätzlich sieht die Behörde aber auch kein Problem in der Entsorgung über den Hausmüll. Denn seit 2005 müssen Restabfälle entweder in Abfallverbrennungsanlagen oder in mechanisch-biologischen Abfallbehandlungsanlagen (MBA) entsorgt werden. Über die Verbrennung würden Arzneimittelwirkstoffe sicher zerstört. Und bei der Behandlung in MBA werde allenfalls ein geringerer Anteil nach einer biologischen Behandlung auf Deponien mit Abdichtungssystemen und aufwendigen Einrichtungen zur Fassung und Behandlung von Sickerwasser abgelagert. Damit könne eine Verunreinigung des Untergrundes oder des Grundwassers mit Schadstoffen ausgeschlossen werden.

Warum ist die Entsorgung durch den Abfluss ein Problem?

Der Verzicht auf die Entsorgung über das Abwasser sei wichtig, weil Medikamente im Grundwasser ein Risiko für Menschen und das Grundwasser-Ökosystem darstellen, so das Umweltbundesamt. Ein Risiko für den Menschen könne sich durch die Gewinnung von Trinkwasser aus Grundwasserleitern ergeben. Bei einer Kontamination des Grundwassers, die zu einer Schädigung der Organismen führt, sei davon auszugehen, dass eine Erholung dieser Ökosysteme nur extrem langsam stattfinden könne und eine Wiederbesiedlung schwierig sei. Die Schädigung der Grundwasser-Ökosysteme könne zu einer irreversiblen Störung der Selbstreinigungsprozesse führen. "Medikamente sind biologisch hoch wirksame Stoffe, die, wenn sie in die Umwelt gelangen, auch dort negative Effekte auf Tiere und Pflanzen haben können", so die Behörde. Hormonell wirksame Substanzen zum Beispiel könnten bereits in sehr geringen Konzentrationen schwerwiegende Folgen haben. Die Anti-Baby-Pille etwa könne zur Verweiblichung von männlichen Fischen führen und die Fortpflanzungsfähigkeit von Fischpopulationen einschränken. "Ähnliche Effekte wurden auch für Amphibien beschrieben", heißt es. Anderes Beispiel: Das Schmerzmittel Diclofenac führt bei Fischen zur Schädigung von Leber und Nieren.

Kann es sein, dass unser Wasser schon belastet ist?

Nach derzeitigem Wissensstand gebe es keinen Grund zur Besorgnis für Verbraucherinnen und Verbraucher, teil das Umweltbundesamt mit. Nachgewiesene Arzneimittelkonzentrationen im Trinkwasser würden um mehrere Zehnerpotenzen unter einer therapeutischen Tagesdosis liegen.