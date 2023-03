Mehr als 3 Jahre nach ihrem Verschwinden - Leipziger Studentin Yolanda ist tot

Es ist traurige Gewissheit - die seit mehr als drei Jahren vermisste Studentin Yolanda K. lebt nicht mehr. Die Überreste der Leipzigerin sind in einem Wald in Sachsen-Anhalt gefunden worden. Damit endet eine Nerven aufreibende Suche, um die sich viele Gerüchte rankten.

dieser Vermissten-Fall hat eine lange Zeit das ganze Land bewegt. Als die Leipziger Studentin im September 2019 verschwand, hofften viele Leipzigerinnen und Leipziger, vor allem aber ihre Familie und Freunde auf ein gutes Ende. Heute - mehr als drei Jahre später - steht fest: die bei ihrem Verschwinden 23 Jahre junge Frau lebt nicht mehr. Ihre Knochen wurden am vergangenen Samstag in einem Waldstück im Burgenlandkreis gefunden. So bestätigte es die Leipziger Staatsanwaltschaft am Donnerstag. Die sagte auch:

Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor. Andreas Ricken, Staatsanwaltschaft Leipzig

Trotzdem stehe noch nicht fest, ob die Studentin eines natürlichen Todes gestorben ist. Die Ursache sei noch nicht geklärt. Ein Passant habe die Überreste der Vermissten in Sachsen-Anhalt gefunden. Es ist noch vieles unklar - wie könnte es nach so langer Zeit auch anders sein. Die Ermittler haben jetzt viele Details zu klären - unter anderem, wie die Knochen Yolandas in das Waldgebiet bei Freyburg gelangten und wie lange sie dort schon lagen.

Um das Verschwinden der Studenten rankten sich während der letzten drei Jahre viele Gerüchte. Hinweise, die sich oft als falsch herausstellten, wurden bei den Ermittlungen genauso ernst genommen, wie die Suche nach Augenzeugen, die die Studentin zuletzt gesehen haben sollen. Vage Spuren zu Kiesgruben, nach Halle oder zum Saale-Elster-Kanal verlieren sich. Selbst Zusammenhänge mit der umstrittenen Organisation Scientology spielten bei den Ermittlungen eine Rolle.

Wir haben den Fall Yolanda noch einmal chronologisch nachgezeichnet und bleiben auch in den kommenden Tagen zu den Entwicklungen der Ermittlungen am Thema.

Der schwimmende Veranstaltungsort Vineta auf dem Störmthaler See wird eingerüstet. © Quelle: Andre Kempner

Wenn an den Zähnen etwas faul ist, schadet das nicht nur der Gesundheit und dem eigenen Geldbeutel, sondern auch dem Selbstbewusstsein. Landtagsabgeordneten Susanne Schaper (Linke)

Lesen Sie dazu: Große Lücken in Sachsen - auf dem Land werden die Zahnärzte knapp

Um Maximilian Schmidt, „Shiny Flakes“, „Candy Love“ und den neuen Prozess geht es in der neuen Folge „LVZ Unsere Story“. LVZ-Gerichtsreporter Frank Döring erzählt die Geschichte von Maximilian Schmidt, der als Kinderzimmer-Dealer bekannt wurde, welcher Tatverdacht gegen die Angeklagten herrscht und ob die Ermittler wirklich von einem Erfolg sprechen können.

