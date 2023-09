﻿Mehr als 5800 Geflüchtete in Leipzig – Steigerung um 20 Prozent

Leipzig. Die Zahl von in Leipzig untergebrachten Geflüchteten ist weiter gestiegen. Laut dem jüngsten Bericht der Kommune lebten Ende Juli exakt 5843 Personen in städtischen Quartieren.

Im Vergleich zum Mai dieses Jahres (5745) sind das zwar 1,6 Prozent weniger, nimmt man jedoch den Jahresbeginn zum Maßstab, steht ein Anstieg von 6,5 Prozent zu Buche: Ende Januar lebten 5482 Schutzsuchende in der Messestadt. In Relation zum selben Monat des Vorjahres liegt die Zahl sogar 20 Prozent höher – Ende Juli 2022 waren 4849 Menschen registriert.

Knapp 400 kommen aus der Ukraine

Von den aktuell 5843 Untergebrachten lebten 4190 Personen in Gemeinschafts- und Notunterkünften sowie 1259 Personen in Gewährleistungswohnungen. 394 Schutzsuchende aus der Ukraine kamen in Hotels, Hostels, Pensionen und Ferien- oder Monteurswohnungen unter.

Einer Prognose gemäß geht die Stadt zum Jahresende von einem Bedarf in Höhe von rund 7850 Plätzen aus. Weil diese Entwicklung vorauszusehen war, hatte die Kommune Anfang Februar eine Erhöhung der Kapazitäten um bis zu 3000 Plätze angekündigt.

Proteste gegen neue Unterkünfte

Um die Unterbringung zu gewährleisten, plant die Stadt in diesem Jahr mit elf weiteren Objekte, die als Gemeinschafts- und Notunterkünfte eine Gesamtkapazität von 1451 Plätzen bieten. Dazu gehören unter anderem die Semmelweisstraße mit 208 und sowie Paunsdorf mit zweimal 300 Plätzen. Hier, aber auch in Lindenthal und Böhlitz-Ehrenberg, hatte es nach Bekanntwerden der Pläne teils massive Proteste gegeben.

Auch bevor in Stötteritz Geflüchtete in die Kommandant-Prendel-Allee 63 einzogen, hatten Teile der Bevölkerung oponiert; etwa aus Angst vor wachsender Kriminalität. Seit dem Einzug sind die Wogen geglättet. Mike Bienert, Leiter der Einrichtung, konstatiert: „Es gab null Vorfälle in dieser Hinsicht. Es läuft richtig gut.“

Auslastung bei 91 Prozent

Die Verteilung von Asylsuchenden auf die Bundesländer erfolgt nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel. Die Landesdirektion Sachsen informierte im August darüber, dass Leipzig zwischen dem Jahresbeginn 2023 und dem 25. September insgesamt 1436 Personen zugewiesen werden. Schutzsuchende aus der Ukraine sind in der Zahl nicht berücksichtigt. Die Auslastung der momentan belegbaren Plätze liegt laut Rathaus bei 91 Prozent, das sind 4384 Plätze.

