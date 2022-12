Am Heiligen Abend und ersten Weihnachtsfeiertag waren Leipzigs Kirchen sehr gut gefüllt. „Die Menschen sehnten sich offenbar nach den vertrauten Liedern und den vertrauten Worten“, sagte Pfarrerin Christiane Dohrn in der bis auf den letzten Platz gefüllten Peterskirche.

Leipzig. Nach den Corona-Beschränkungen der beiden letzten Jahre erlebten Leipzigs Kirchen zu Weihnachten 2022 wieder einen Ansturm. Schon zu den Krippenspielen am Nachmittag des 24. Dezember blieben in den meisten der mehr als 90 Gotteshäuser im Stadtgebiet kaum Sitzplätze frei. Höhepunkte waren unter anderem die Weihnachtsmotetten und Christverspern mit dem Thomanerchor sowie dem Leipziger Vocalensemble in der Thomaskirche und natürlich die katholische Christmette mit mehr als 1000 Besuchern ab 22 Uhr in der Nikolaikirche.