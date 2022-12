﻿Mehr Einwohner: Leipzig erzielt 2022 neuen Wachstumsrekord

Leipzig. Leipzig wird in diesem Jahr nach aller Voraussicht einen neuen Zuwanderungsrekord erzielen. Von Januar bis einschließlich November 2022 lag der Wanderungssaldo bei 16.026 Personen, teilte das Amt für Statistik und Wahlen am Mittwoch mit. „Da hier die Zahlen vom Dezember noch fehlen, spricht alles für einen neuen Höchstwert in diesem Jahr“, sagte Amtsleiter Christian Schmitt.

Der bislang gültige Rekord stammte von 2015 und umfasste 16.669 Menschen – darunter viele Kriegsflüchtlinge aus Syrien. In diesem Jahr stiegen die Zahlen mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine sprunghaft an. Knapp 10.000 Menschen, die wegen Flucht und Vertreibung aus der Ukraine nach Leipzig kamen, haben hier ihren Wohnsitz angemeldet, berichtete Schmitt. Zugleich seien auch wieder deutlich mehr Personen aus anderen Motiven nach Leipzig umgezogen. Hier ergab der Saldo in den ersten elf Monaten ein Plus von 6180 Personen. Das waren mehr, als die Messestadt in den beiden Corona-Lockdown-Jahren 2020 und 2021 insgesamt begrüßen konnte. Seinerzeit lagen die Zahlen jeweils unter 5000.

Seit 2005 kamen mehr als 130.000 Einwohner dazu

Der Dezember gehöre erfahrungsgemäß zu den Monaten, in denen besonders viele Namen ins Melderegister des Ordnungsamtes eingetragen werden. Aus Sicht der Statistiker spreche daher alles für einen neuen Zuwanderungsrekord 2022, so Schmitt weiter. Zur Erinnerung: Seit 2005 ist Leipzig bereits um mehr als 130.000 Personen gewachsen. Erst in diesem Sommer wurde die Marke von 620.000 Bürgerinnen und Bürgern erreicht. Allerdings lasse sich die weitere Entwicklung immer schwerer prognostizieren, so der Amtsleiter. „Denn dabei spielen Krisen in aller Welt eine immer größere Rolle.“

Im Januar 2022 habe das Leipziger Wachstum noch am unteren Rand aller Prognosen gelegen, ergänzte Andrea Schultz, Abteilungsleiterin für Stadtforschung. „Jetzt sind wir schon über die Obergrenze der Maximalprognose hinaus.“ Im nächsten Jahr solle eine neue Bevölkerungsvorausschätzung erarbeitet werden.

Lebenserwartung während der Pandemie gesunken

Während der Corona-Pandemie sei die durchschnittliche Lebenserwartung in Leipzig gesunken, hieß es weiter. 2019 gab es noch einen Höchststand von 81 Jahren. 2021 betrug der Wert nur noch 80,4 Jahre. Zum Vergleich: 1998 waren es in Leipzig 77,2 Jahre. Frauen in Ostdeutschland genießen jetzt eine fast ebenso hohe Lebenserwartung wie in Westdeutschland. Hingegen sterben Männer in den neuen Bundesländern weiterhin erheblich eher als im Westen. Das hänge vor allem mit Alkohol, Zigaretten und Übergewicht zusammen, mahnte Amtsleiter Schmitt.