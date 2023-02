﻿Mehr Geld im öffentlichen Dienst: So würde Leipzigs Haushalt aussehen

Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst laufen. Die kommunalen Arbeitgeber haben am Donnerstag ein Angebot gemacht. Für Leipzig würde das zusätzliche Millionen an Mehrkosten bedeuten.

Leipzig. Nach dem Verdi-Warnstreik am Mittwoch, haben die kommunalen Arbeitgeber am Donnerstag bei den Tarifverhandlungen ein Angebot gemacht. Als Vorsitzender des Fachausschusses Verwaltung des Kommunalen Arbeitgeberverbands (KAV) Sachsen, nahm Leipzigs Bürgermeister für Allgemeine Verwaltung, Ulrich Hörning, an den Verhandlungen in Potsdam teil.