Mehr Hochhäuser in Leipzig? Eine Vision für die Stadt der Zukunft

In Leipzig wird gebaut - ständig erstehen neue Gebäude, Straßen, ganze Viertel. Doch wie verändert sich das Stadtbild in ein paar Jahren? Wie könnte die Stadt der Zukunft aussehen? Wird es grüner oder dominieren Betonbauten? Ein 29-jähriger Bauingenieur, der sich seit langem mit Stadtentwicklungen in Sachsen beschäftigt, hat aus frei zugänglichen Bauplänen und Architekten-Entwürfen eine spannende Visualisierung erarbeitet.

wie könnte Leipzig in der Zukunft aussehen? Sagen wir mal im Jahr 2040 oder 2050? Das Gesicht der Stadt ändert sich ständig - an vielen Ecken wird neu gebaut, ganze Stadtviertel wie am Hauptbahnhof entstehen neu. Doch wie wird aus den einzelnen Bauprojekten ein Gesamtbild? Welche Leipzig-Silhouette wird uns und Gäste der Stadt künftig begrüßen? Siegt der Beton oder wird es doch grüner als gedacht? Bryan Ludwig kann dazu eine mögliche Antwort liefern. Der 29-jährige Bauingenieur aus Crimmitschau verfolgt mit großem Interesse die Stadtentwicklung in Leipzig. Jetzt hat er eine mutige Projektstudie gewagt, die nicht nur für Fachleute spannend ist: Am Computer entwickelte er einen Blick in die Zukunft der Stadt Leipzig.

Eine Gratwanderung zwischen Genie und Wahnsinn? Weder noch, meint Ludwig. Für seine Visualisierung nutzte er frei zugängliche Quellen - zum Beispiel die Bebauungspläne aus dem Rathaus, Architektur-Seiten im Internet, Vermarktungsprospekte von Investoren oder Berichte von Wettbewerben. Diese Unterlagen werden dann in Google Earth importiert und die Volumen der geplanten Häuser in der bestehenden Stadtstruktur nachgebildet. So entstehen unter anderem interessante Ansichten aus der Vogelperspektive: Einen Überflug über Leipzig der Zukunft gibt es in dieser Videoanimation.

Gewöhnungsbedürftige Stadtansicht: Der Bauingenieur und Projektentwickler Bryan Ludwig fordert mehr "Mut für Hochhäuser" in Leipzig. Das rasante Stadtwachstum dürfe nicht zulasten der Grünflächen gehen. © Quelle: Bryan Ludwig

Bryan Ludwig, der derzeit als Projektsteuerer für verschiedene Bauvorhaben in Leipzig tätig ist, sieht die Entwicklung in der Messestadt dabei durchaus kritisch. Angesichts der schon lange hohen Einwohnerzuwächse in Leipzig komme ihm manche Planung „immer noch wie in einer Kleinstadt“ vor. Damit das schnelle Stadtwachstum aber nicht immer nur zu Lasten von Grünflächen geht, empfiehlt er mehr Mut zum Bau von Hochhäusern. In Ludwigs Visualisierung kommen sie daher schon vor - mehrere Hochhäuser, die den Uni-Riesen, Rathausturm oder das Wintergartenhochhaus flankieren. Eine gewöhnungsbedürftige Ansicht - die für Ludwig aber eine „willkommene Abwechslung“ darstellt. Denn anders als andere Großstädte habe Leipzig eben kaum natürliche Erhebungen oder einen großen Fluss, der andere Perspektiven von oben oder in der Weite erlaubt.

Ein Betonfan ist der Bauingenieur übrigens nicht: In seiner Freizeit liebt er das Urban Gardening, das Gärtnern in der Stadt. Man darf gespannt sein, ob hier seine nächste Zukunftsvision entsteht - die Gartenstadt Leipzig im Jahr 2050 vielleicht?





Mittelalterspektakel: Zum "Leipziger Umschlag" kamen am Wochenende tausende Besucher auf das Agra-Ausstellungsgelände. Unter ihnen auch Mondelfe Kahaja Fabula von den flammenden Vagabunden. Foto: Andre Kempner © Quelle: Andre Kempner

Der „Leipziger Umschlag“ zog am Wochenende tausende Mittelalterfans in seinen Bann. Neben Ritterschaukämpfen gab es auch viel Musik oder ganzheitliche Massagen. Metallene Rüstungen und bunte Gewänder:zog am Wochenende tausende Mittelalterfans in seinen Bann. Neben Ritterschaukämpfen gab es auch viel Musik oder ganzheitliche Massagen. Bei den Besuchern gingen die Meinungen über das Spektakel allerdings auseinander.

Wir prügeln uns und wollen Spaß verbreiten Appelles von Löwenstein Mitglied im Verein "Mus Rusticus", die beim Mittelalterspektakel "Leipziger Umschlag" auf der Agra Ritterschaukämpfe für Kinder veranstalteten.





Neue Baustellen: Ab Montag wird es eng für Autofahrer im Leipziger Osten und im Süden. Zwei große neue Straßenbaustellen sorgen für Staugefahr. E Ab Montag wird es eng für Autofahrer im Leipziger Osten und im Süden. Zwei große neue Straßenbaustellen sorgen für Staugefahr. E ine Übersicht zu den neuen Nadelöhren in der Stadt finden Sie hier

Wie geht‘s weiter am St. Georg? Das städtische Klinikum ist in finanzielle Schieflage geraten: Im letzten Jahr lief ein Defizit von 30 Millionen Euro auf. Die Stadt bürgt inzwischen mit einem dreistelligen Millionenbetrag und spricht von einer „ernsten Situation“. Das städtische Klinikum ist in finanzielle Schieflage geraten: Im letzten Jahr lief ein Defizit von 30 Millionen Euro auf. Die Stadt bürgt inzwischen mit einem dreistelligen Millionenbetrag und spricht von einer „ernsten Situation“. Mein Kollege Björn Meine hat am Freitag ausführlich über die angespannte Lage im St. Georg berichtet. Am Montag will Oberbürgermeister Burkhard Jung nun Hintergründe zur Gewährung einer Überbrückungshilfe bekannt geben.

Wer spielt im Gewandhaus? Am Vormittag will das Konzerthaus am Augustusplatz mitteilen, auf welche Highlights sich Musikliebhaber in der Spielzeit 2023/24 freuen können.

