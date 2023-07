Mehr Kapazitäten für Wohnungslose: „Rücke“ öffnet saniert und neue Unterkunft im Süden

Leipzig. Nach knapp zwei Jahren Bauzeit ist die Unterkunft für wohnungslose Männer in Leipzig-Leutzsch wieder benutzbar. Seit Oktober 2021 wurde das auch „Rücke“ genannte Übernachtungshaus in der Rückmarsdorfer Straße 7 brandschutztechnisch saniert und umgebaut, teilte das Leipziger Sozialamt am Montag mit.

Neben den beseitigten brandschutztechnischen Mängeln seien Büroräume, die bislang in der ersten Etage angesiedelt waren, in das Dachgeschoss umgezogen. So stünden nun weitere Räume für Schlafplätze zur Verfügung. Außerdem sei das Nachbargebäude an die Unterkunft angebunden worden.

Insgesamt hat das ausschließlich von wohnungslosen Männern benutzbare Übernachtungshaus nun eine Kapazität von 70 Schlafplätzen. Laut Sozialamt gibt es in besonderen Situationen auch die Möglichkeit zur Aufstockung der Schlafplätze.

Neue Unterkunft in Dölitz-Dösen eröffnet im August

Ein weiteres Haus ebenfalls für wohnungslose Männer werde im August in Leipzig-Süd im Stadtteil Dölitz-Dösen eröffnen, teilte die Behörde mit. Die Unterkunft in der Helenenstraße 26 soll neben den regulären 48 Schlafstellen zudem bis zu 32 kostenfreie Notschlafplätze bereithalten. Im Auftrag der Stadt Leipzig wird künftig der Verein Pandechaion – Herberge e. V. die Unterkunft betreiben.

Derzeit sind viele Wohnungslose noch in der Torgauer Straße 290 notuntergebracht. Nun steht auch die sanierte Unterkunft in der Rückmarsdorfer Straße wieder zur Verfügung. Bis das zusätzliche Übernachtungshaus in der Helenenstraße ab August zur Verfügung steht, bleibt die Übergangslösung in der Torgauer Straße aber noch bestehen.

Die Stadt Leipzig hat zudem Anfang des Jahres ein ehemaliges Hostel am Hauptbahnhof gekauft, um dort eine Notschlafstelle für Wohnungslose bereitstellen zu können.

