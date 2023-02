﻿Fünf Leipziger und die Frage: Wie erreichen wir mehr Klimaschutz?

„Flug der Hoffnung“ – 100 Tonnen Hilfsgüter gehen vom Flughafen Leipzig/Halle in die Türkei

Decken, Zelte, Isoliermatten: Auf dem Flughafen Leipzig/Halle ist am Freitag der erste Hilfstransport des Deutschen Roten Kreuzes ins Erdbebengebiet gestartet. Am Samstag rollt ein Konvoi in Berlin los.