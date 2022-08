Leipzig. Für die Akademiker in spe beginnt vor dem Start des Wintersemesters der Run auf die Studentenwohnungen. Fakt ist: Studierende müssen tiefer in die Tasche greifen. Das ergab eine Analyse des Immobilienportals Immowelt. Es verglich die Nettokaltmieten an 67 Hochschulstandorten zwischen Januar und Juli 2022 mit dem Vorjahreszeitraum. 40-Quadratmeter-Wohnungen (ein bis zwei Zimmer) kamen dabei auf den Prüfstand. Die Angebotsmieten haben sich dabei in gut drei Viertel der untersuchten Hochschulstädte verteuert. Auch Leipzig gehört dazu.

Hier stieg die Miete im Median um sieben Prozent. Studierende zahlen monatlich 20 Euro mehr als bisher. Immowelt-Sprecher Pascal Kießling erklärte, dass das Mietpreisniveau sowohl in Leipzig als auch in Dresden im Bundesvergleich dennoch niedrig sei. Trotz der leichten Steigerungen bescheinigt er beiden Sachsenmetropolen eine stabile Preisentwicklung. Studierende zahlen in Leipzig bis zu 290 Euro und in Dresden bis zu 270 Euro für ihre eigenen vier Wände. Zum Vergleich: 2017 waren es in Leipzig 60 Euro weniger.

Unistädte im Osten am billigsten

Am meisten stiegen die Mieten in Potsdam und Gießen (+16 Prozent). In der brandenburgischen Landeshauptstadt müssen Studierende inzwischen 440 statt 380 Euro aufbringen. Spitzenreiter im Ranking ist München. Hier kostet eine Singlewohnung aktuell im Median 840 Euro. Vor einem Jahr waren es noch 760 Euro, was einem Anstieg von 11 Prozent entspricht.

Die preiswertesten Wohnungen finden Studierende laut Immowelt-Studie in den ostdeutschen Bundesländern. In Chemnitz, der günstigsten Unistadt, liegt die mittlere Kaltmiete einer Studentenwohnung aktuell bei 190 Euro (+6 Prozent). Günstig leben Studierende trotz leichter Preissteigerungen auch in Halle/Saale und Rostock (230 Euro). In Jena (310 Euro) und Erfurt (270 Euro) und Magdeburg (220 Euro) blieben die Preise fürs Wohnen unverändert.

Berufstätige Singles kapern kleinere Wohnungen

Wie lässt sich die Verteuerung erklären? "Die Nachfrage nach Wohnraum ist weiterhin groß und Studierende konkurrieren mit anderen Bevölkerungsgruppen um kleinere Wohnungen. So suchen etwa auch berufstätige Singles zunehmend kleinere Wohnungen, weil sie sich angesichts des hohen Preisniveaus nicht mehr Wohnfläche leisten können." Das sorge in vielen Hochschulstädten für Verteuerungen bei studententauglichen Wohnungen. Das zeichnet sich auch in Leipzig ab. In der Stadt gibt es immer mehr Singlewohnungen. Vor zehn Jahren wurde noch die Hälfte der Haushalte von nur einer Person bewohnt. Dieser Anteil ist nach Angaben des Statistischen Landesamtes auf knapp 56 Prozent angestiegen.

Immowelt-Sprecher Kießling sieht noch einen weiteren Grund für den Anstieg von Mietpreisen: „Grundsätzlich beobachten wir wegen der gestiegenen Bauzinsen eine zunehmende Verschiebung der Nachfrage vom Kauf- auf den Mietmarkt.“

Kaltmiete unter städtischem Vergleichswert

Die Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB) unterhält 36.350 Wohnungen. Sprecherin Samira Sachse bestätigte eine hohe Nachfrage bei kleinen und preiswerten Wohnungen in Vierteln, die nicht weit von den Hochschulen und der Uni entfernt sind und die über eine gute ÖPNV-Anbindung verfügen. „Insbesondere in der Innenstadt und den Quartieren in Ring-Nähe gibt es seit Jahren einen großen Bedarf, der am Beginn des Wintersemesters besonders hoch ist.“ Ein weiterer Grund ist die Miethöhe. Im vergangenen Jahr ist bei der LWB zwar die durchschnittliche Kaltmiete pro Quadratmeter um 2,2 Prozent auf 5,59 Euro gestiegen. Doch damit liegt das Unternehmen mit der durchschnittlichen Kaltmiete zehn Prozent unter dem städtischen Vergleichswert. Die Entwicklung der Energiepreise hingegen beobachte das Unternehmen mit Sorge. „Wir rechnen ebenso wie alle anderen Vermieter mit einer deutlichen Steigerung der Energiepreise durch die Versorger. Die Energiekostenabrechnung reichen wir dann an unsere Mieter weiter.“

Mieterhöhung nach acht Jahren

Viele Erstsemester leisten sich aber keine eigene Wohnung, sondern leben in Wohnheimen, die durch Studentenwerke betrieben werden. In Leipzig bieten 43 Studentenwohnheime mit mehr als 5200 Zimmern eine Bleibe – davon 80 Prozent Einzelzimmer in 2er- bis 6er-WGs. Die Pauschalmieten der WG-Zimmer liegen bei 175 bis 365 Euro, die der Apartments zwischen 220 bis 430 Euro. „Zum 1. August mussten wir nach acht Jahren aufgrund der gestiegenen Energiekosten die Miete um fünf Euro erhöhen“, so Michael Mohr, Sprecher des Studentenwerks.

In Dresden sind die 30 Wohnheime etwas günstiger. 6000 Studenten werden dort beherbergt. Zu Beginn des Wintersemesters werden in der Regel 2000 Plätze neu besetzt. „Dieses Jahr sind es weniger freie Plätze für Erstsemester, da Studenten die Regelstudienzeit verlängert haben“, sagt Heike Müller, Sprecherin des Studentenwerks. Immerhin sind die Preise für die Studierenden aus Dresden, wie auch in Leipzig, verbindlich. Betriebskostenabrechnungen kommen nicht hinzu – wie auf dem freien Wohnungsmarkt. Müller geht von einer Steigerung der Wohnheimpreise aus. „Es wird etwas auf uns zukommen.“

Massive Preissteigerungen erwartet

Wer nicht im Wohnheim leben möchte, sucht sich häufig ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft (WG). Auch hier ist der Wohnungsmarkt angespannt. Das Moses Mendelssohn Institut (MMI) untersuchte in Kooperation mit dem Immobilienportal WG-gesucht 97 Hochschulstandorte. 25.000 Wohnangebote wurden unter die Lupe genommen.

Ein WG-Zimmer kostete zum Jahresbeginn im Schnitt rund 414 Euro pro Monat. Das habe Stefan Brauckmann, Geschäftsführender Direktor am MMI, im Vergleich innerhalb von zehn Jahren noch nie gesehen. In Leipzig lag dieser Wert bei 312 Euro. Vor drei Jahren waren es durchschnittlich noch 280 Euro. Die Verlängerung der Regelstudienzeit, bedingt durch die Corona-Pandemie, verknappe das Angebot. Weil Seminare, Vorlesungen oder Prüfungen pandemiebedingt ausgefallen seien oder die jungen Menschen das Lernpensum im Online-Modus nicht geschafft hätten, ziehe sich so manches Studium in die Länge, so Brauckmann.

Brauckmann und Kollege arbeiten unterdessen schon an einer neuen Studie. Diese erscheint Mitte September. Das MMI geht von massiven Preissteigerungen aus. „Es ist spannend, was mit Betriebs- und Nebenkosten passiert.“ Sie treiben die Wohnkosten zusätzlich in die Höhe. Brauckmanns Kollege und Analyst Steffen Pollmann sagt: „Ich kann bereits so viel verraten: Die prozentuale Steigerung in Leipzig ist ‚nur’ einstellig.“