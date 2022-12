Mehr Stellen im Rathaus, Flughafen ohne Genscher - das war der Donnerstag in Leipzig

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

stellen Sie sich bitte nur mal kurz vor, Sie haben einen Antrag auf Einbürgerung gestellt und bekommen von der Stadt Leipzig die Antwort: „Tut uns leid, Sie müssen sich etwa drei Jahre gedulden.“ Unglaublich? Nein, leider war. Etwa 3600 derartige Gesuche auf Einbürgerung stapeln sich im Rathaus, viel zu wenig Personal kämpft gegen die Antragsflut. Selbst Oberbürgermeister Burkhard Jung muss das Versagen zähneknirschend einräumen:

Eindeutig haben wir als Verwaltung die Situation nicht richtig eingeschätzt Burkhard Jung, Leipzigs Oberbürgermeister zum Stau bei Einbürgerungsanträgen

Nun endlich handelt die Stadt: Insgesamt 15 neue Stellen sollen Abhilfe schaffen. So hat es der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Ob das reicht? Die SPD-Fraktion macht jedenfalls Druck und will bereits im Januar wissen, bis wann der Antragsstau abgearbeitet ist. Die Betroffenen selbst sind derweil skeptisch: Einfach mehr Personal in der Behörde sei nicht die Lösung des Problems, mahnen sie. Gut 200 haben in ihrer Not einen Offenen Brief an die Verwaltung verfasst. Den ganzen Stand des Dilemmas hat kein Kollege Matthias Puppe zusammengefasst.

Eine andere Entscheidung des Stadtrates betrifft den Flughafen Leipzig/Halle: Der Airport wird auch künftig keinen Prominenten-Namen tragen. Zur Abstimmung standen Vorschläge von „Hans-Dietrich-Genscher“ bis zum früheren Nikolaikirchenpfarrer Christian Führer. Dafür gab es im Plenum keine Mehrheit - und damit bleibt alles wie gehabt. Der Airport heißt schlicht weiter „Flughafen Leipzig/Halle“.

Voller Einsatz: Beim Rollstuhl-Rugby ist viel Geschicklichkeit und Einsatzstärke gefragt. In Leipzig macht gerade die Wheelchair Sevens Rugby Union Station - auf der deutschlandweiten Tour wird auch viel Wert auf die Nachwuchsarbeit gelegt. Kinder mit und ohne Handicap erlernen dabei die Grundzüge dieser harten und dennoch fairen Sportart. © Quelle: Christian Modla

Wenn ich mich krank fühle, bleibe ich zu Hause - auch wenn es Weihnachten schwerfällt. Matthias Pletz Pneumologe und Infektiologe vom Universitätsklinikum Jena zur aktuellen Grippewelle

Wie gehts weiter im Jesse L.-Prozess? Der Mord an einem 19-Jährigen Anfang des Jahres in Schkeuditz beschäftigt weiter die Justiz. Am Landgericht muss sich ein 20-Jähriger wegen Mordes mit besonders schweren Raub verantworten.

WM-Medaille für Leipzig? Die kältere Wassertemperatur wegen der Energiekrise, die Ohrenschmerzen im Vorfeld: A Die kältere Wassertemperatur wegen der Energiekrise, die Ohrenschmerzen im Vorfeld: A ll die Widrigkeiten hat der Leipziger Schwimmer Marek Ulrich abgeschüttelt. Er steht bei der Kurzbahn-WM in Melbourne im Finale. Am Mittag steht die Entscheidung an.

