Mehr Tempo 30 - auf Leipzigs Straßen wird‘s langsamer: Das war der Mittwoch

Auch in Sachsen soll nun die Maskenpflicht fallen. Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) will die Vorschrift in eine Empfehlung umwandeln, da sich die Corona-Lage entspannt habe. Das Nachbarland Sachsen-Anhalt war mit dem Verzicht auf Maskenpflicht in Bus und Bahn bereits im Dezember letzten Jahres vorgeprescht.