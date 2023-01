Auch am ersten Montag im neuen Jahr kam es in und um Leipzig erneut zu verschieden Versammlungen und Demonstrationen. Die Polizei war vor Ort. Zehn Ermittlungsverfahren wegen verschiedener Delikte wurden eingeleitet.

Trotz mehrere Ermittlungsverfahren spricht die Polizei alles in allem von einem Demoabend ohne größere Vorkommnisse.

Rund 900 Teilnehmer bei Demos in und um Leipzig

Leipzig/Landkreis Leipzig/Landkreis Nordsachsen. Am Montagabend kam es in der Messestadt und den umliegenden Landkreisen zu mehreren Polizeieinsätzen wegen verschiedener Versammlungen. Trotz mehrerer Ermittlungsverfahren verliefen die Einsätze ohne größere Vorkommnisse, so die Leipziger Polizei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Verschiedene Kundgebungen in der Innenstadt

Mehrere hundert Menschen versammelten sich erneut am Montagabend zu Protesten im Leipziger Zentrum. Die Polizei spricht von circa 430 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Unter dem Motto „Leipzig steht für Frieden, Freiheit und Demokratie“ zogen Menschen, beginnend vom Augustusplatz, über den Innenstadtring. Zur gleichen Zeit startete eine weitere Kundgebung am Augustusplatz. Eine Sitzblockade von fünf Gegendemonstrantinnen und -demonstranten am Willy-Brand-Platz löste sich nach kurzer Zeit wieder auf.

Kundgebung für den Musiker „Danger Dan“

Kurz nach 18 Uhr wurde über den Kurznachrichtendienst Twitter zu einer spontanen Kundgebung unter dem Motto "Support Danger Dan" aufgerufen. Der gebürtige Aachener hatte am Montagabend ein Konzert im ausverkauften Gewandhaus gegeben. An der Veranstaltungen nahmen circa 100 Personen teil, es wurde Pyrotechnik gezündet. Zwei Polizeibeamte erlitten Verletzungen durch die Rückkopplungen eines Megaphons. Sie hatten starke Schmerzen in den Ohren und mussten behandelt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Versammlungen in den Landkreisen

Nach Polizeiangaben haben sich in den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen am Montagabend insgesamt circa 470 Personen zu verschiedenen Kundgebungen und Protesten zusammengefunden. Die Teilnehmerzahlen seien weiterhin rückläufig, aufgrund der Weihnachtsfeiertage und der Ferien könnte das allerdings nicht als Tendenz gewertet werden.

Bei den verschiedenen Veranstaltungen wurden insgesamt zehn Ermittlungsverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Körperverletzung, Beleidigung und Verstößen gegen das Versammlungsgesetz.