Mehrere Fahrraddiebe am Leipziger Hauptbahnhof festgenommen

Leipzig. Die Bundespolizei hat am vergangenen Wochenende am Leipziger Hauptbahnhof gleich mehrere Fahrraddiebe festgenommen. Alle waren zu unterschiedlichen Zeitpunkten an der Westseite des Gebäudes aufgefallen, weil sie dort Zweiräder entwenden wollten.

Der erste Fall ereignete sich demnach in der Nacht zum Samstag gegen 2 Uhr. Zwei Personen wollten sich im Schutz der Dunkelheit an einem der abgestellten Fahrzeuge zu schaffen machen. „Dabei wurden sie von Beamten der Bundespolizei beobachtet. Noch bevor die Bundespolizisten die Männer erreichten, ergriff einer beiden die Flucht“, so Polizeisprecher Jens Damrau.

Der andere Täter, ein bereits polizeibekannter 22-Jähriger, wurde festgesetzt. Er habe ein Fahrrad mit sich geführt, welches weder ihm noch seinem flüchtenden Komplizen gehörte, so Damrau. Bislang sei dieses allerdings noch nicht als gestohlen gemeldet worden.

40-Jähriger scheitert ebenfalls mit Stehlversuch

Noch am selben Tag, jedoch einige Stunden später am Samstagabend, wurde die Polizei an derselben Stelle erneut auf versuchten Fahrraddiebstahl aufmerksam. Ein 40-Jähriger versuchte an der Westseite des Hauptbahnhofs eines der abgestellten Gefährte zu entwenden – wurde dabei ebenfalls gestört und festgenommen.

Die Polizei hat inzwischen gegen alle Personen Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls eingeleitet. Die Fahrräder sowie das genutzte Werkzeug seien sichergestellt worden.

