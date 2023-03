Kurzzeitige Stromausfälle am Mittwoch im Leipziger Osten

„Letzte Generation“ protestiert auf Leipziger Jahnallee – Polizei ermittelt wegen möglicher Körperverletzung

Mitglieder der Klimaprotestgruppe „Letzte Generation“ haben am Mittwoch die Jahnallee in Leipzig blockiert. Die Aktivistinnen wollten am Weltfrauentag auf die Folgen der Klimakatastrophe für Frauen aufmerksam machen. Indes ermittelt die Polizei wegen eines möglichen Übergriffs.