﻿Tödlicher Keim: Zoo Leipzig gibt Zucht mit Tapirdame Laila auf

Leipzig. Kein Happy End für Mutter Laila: Der Leipziger Zoo wird die Schabrackentapir-Kuh nach dem erneuten Verlust ihres Babys wohl nicht mehr für die Zucht einsetzen. Sie hatte dreimal erfolgreich Nachwuchs aufgezogen. Danach war sie noch fünf weitere Male trächtig, aber alle Jungtiere starben.

Keim konnte nicht eingedämmmt werden

Grund für die vielen Rückschläge ist ein Keim, den die Kuh in sich trägt. Der Zoo geht davon aus, dass der am Freitag verstorbene Nachwuchs ebenfalls diesem Keim erlegen ist. Derzeit befindet sich der tote Bulle noch in der Pathologie. Er wurde nur fünf Tage alt. Der Krankheitserreger wirkt sich negativ auf die Entwicklung des Fötus beziehungsweise des noch sehr anfälligen Neugeborenen aus. Alle Versuche in der Vergangenheit und auch diesmal, durch tierärztliche Behandlung gegenzusteuern und eine Übertragung des Erregers auf das ungeborene Jungtier zu erschweren, sind gescheitert. 

Schabrackentapir-Dame Laila hat auch ihren jüngsten Nachwuchs bereits wieder verloren. © Quelle: Zoo Leipzig

Rückblick: Tapirweibchen Laila kam im April 2009 in Nürnberg zur Welt und zog im Oktober 2010 nach Leipzig. Dort traf sie auf den ein Jahr älteren Tapirmann Copasih, der aus einem englischen Safaripark stammt. Die beiden verstanden sich prächtig, wurden ein richtiges Liebespaar und bekamen die Söhne Baru (2013), Kedua (2014) und Ketiga (2016). Alle drei wurden aus Leipzig abgegeben und sind bereits selbst mehrfach Vater oder gar Großvater geworden.

Laila und Copasih zeugten im Gondwanaland noch weitere fünf Mal Nachwuchs. Doch 2018 ging der Fötus in einem frühen Stadium der Trächtigkeit ab, 2020 hatte Laila eine Totgeburt. Die Jungtiere von 2019, 2021 und 2023 kamen nach kompletter Tragzeit von 13 Monaten zur Welt, starben jedoch nach wenigen Tagen.

Bulle Copasih wurde bereits nach Usti abgegeben

Nun soll Laila offenbar keinen weiteren Nachwuchs mehr bekommen. Ihr Partner, Bulle Copasih, wurde bereits im Juni nach Usti (Tschechien) abgegeben, damit er sich dort weiter vermehren kann. Seine Gefährtin lebt nun allein auf der Tapir-Anlage im Gondwananland. „Wenn es keine neuen veterinärmedizinischen Erkenntnisse gibt, wird Laila voraussichtlich trotz ihres enormes Wertes für die Art der Schabrackentapire aus der Zucht ausscheiden“, so Zoosprecherin Maria Saegebarth. Wichtig sei dabei zu wissen, dass Tapire Einzelgänger sind.

Der Zoo ist traurig und enttäuscht über den erneuten Verlust. Für die stark gefährdeten Schabrackentapire sei jeder neue Nachwuchs extrem wichtig. Denn im natürlichen Lebensraum leben schätzungsweise nur noch 1500 bis 2000 dieser Tiere. Deshalb hatten der Zoo Leipzig und das Europäische Erhaltungszuchtprogramm (EEP) sich bislang dafür entschieden, die Zucht mit Laila und Copasih trotz aller Rückschläge fortzusetzen.

Doch nun sollen die Weichen neu gestellt werden. Wie es mit Laila und den Tapiren in Leipzig weitergeht, dazu wird es in den kommenden Wochen oder Monaten Gespräche zwischen Zoo und Europäischem Erhaltungszuchtprogramm geben. Der Arterhalt gehört zu den Aufgaben eines Zoos, das bedeutet, Zootiere sollen auch Nachwuchs bekommen. Da in den Zoos nur sehr wenige Tapire verfügbar sind, werde die Entscheidung einige Zeit dauern. Das Internationale Zuchtbuch wird in Disney’s Animal Kingdom und das Europäische Erhaltungszuchtprogramm in Nürnberg geführt.

