﻿Mehrwegpflicht für Gastronomie in Leipzig: Irritation, Unmut, Chaos

Seit dieser Woche gilt die Mehrwegpflicht für Gastronomie, in der man Speisen und Getränke auch mitnehmen kann. Viele Leipziger Betriebe können die Umsetzung jedoch kaum befolgen, weil es im Vorfeld keine Weichenstellung durch die Kommune gab.

Nutzt schon seit langem das Mehrweg-System Vytal: Das Restaurant Vacay in der Jahnallee, hier Mitarbeiterin Jenna Hoang.

Leipzig. Das Gesetz greift europaweit: Seit Anfang Januar sind Gastronominnen und Gastronomen verpflichtet, neben Einweg- auch Mehrwegvarianten für Essen und Trinken zum Mitnehmen anzubieten. Viele in der Branche sind verunsichert und kritisieren, dass noch zu viel Klärungsbedarf besteht.

Prinzipiell ist das Mehrweggesetz ganz im Sinne von Anna Kaufmann. „Wir setzen schon seit Jahren auf Nachhaltigkeit und Verantwortungsbewusstsein“, sagt die Inhaberin der beiden Cafés Trago und Kune im Leipziger Osten. „Wir bieten nur Veganes an und haben schon vor Ausbruch der Pandemie Pfandbecher für uns herstellen lassen, die inzwischen zu 90 Prozent aus recyceltem Material bestehen.“

Der Kaffeebecher ist längst auf dem Mehrweg, für Speisen to go gibt es nicht nur im Café Trago noch keine Lösung. Nele Adelt (Foto) und ihre Chefin Anna Kaufmann müssen warten, welches Pfandsystem sich in Leipzig durchsetzt. © Quelle: André Kempner

Zur Regelung für Speisen tauchen bei Kaufmann jedoch Fragezeichen auf. „Wir brauchen eine Orientierung, welches Pfandsystem sich im Leipziger Raum durchsetzt, damit auch wir es anwenden können“, sagt sie. „Weil das noch nicht klar ist, müssen wir abwarten. Deshalb gibt es beispielsweise unseren Kuchen zum Mitnehmen weiterhin auf eine Pappschale.“

Auch Mustafa Türker, Betreiber des Restaurants GreenSoul, befürwortet Maßnahmen für das Schonen der Umwelt. „Allerdings zweifle ich angesichts der neuen Regelung, wie effektiv sie ist. Vor allem, weil sie viele Ausnahmen zulässt.“ Zu denen gehört vor allem: Kleinere Läden mit fünf Beschäftigten oder weniger und einer Ladenfläche von nicht mehr als 80 Quadratmetern unterliegen nicht der Mehrwegpflicht, müssen der Kundschaft aber ermöglichen, eigene mitgebrachte wiederverwendbare Behältnisse befüllen zu lassen.

Keine Beeinträchtigung: Weil Pizzakartons keinen Kunststoff enthalten, sind Verwender nicht gezwungen, auf Mehrweg umzusatteln. Das sorgt für Kritik. © Quelle: Andre Kempner

Ein weiterer Punkt: Da die Pflicht nur auf Verpackungen mit oder aus Kunststoff zielt, ist eine Alternative zu Pizzakartons oder Aluschalen nicht nötig. „Das Gesetz ist viel zu inkonsequent“, kritisiert Türker. „Allerdings habe ich derzeit wegen der Energie- und Personalkrise ganz andere, größere Baustellen.“

Zu den Lokalen, die schon länger Mehrweg auch für Speisen anbieten, gehört das auf asiatische Fusion-Küche spezialisierte Vacay. „Wir nutzen den Anbieter Vytal, das funktioniert gut“, sagt Inhaberin Linh Pham. „Die Zeit für das Reinigen der Behälter beeinträchtigt jedoch unseren Workflow.“ Wie Kaufmann und Türker muss auch sie abwarten, welches Pfandsystem das Rennen macht. „Es ist unmöglich, wie bei Lieferdiensten mehrere Anbieter auszuprobieren.“

Kein Stauraum für Pfandboxen

Richtig schwierig ist für die 25-Jährige und ihr Team die Situation in ihrem kleinen Laden in Taucha. „Da liegen wir personell über der Grenze von fünf Personen, haben aber auf nur 17 Quadratmetern keinen Stauraum für Vytal-Boxen.“ Zudem bestehe die Kundschaft dort zum großen Teil aus Älteren, von denen viele mit der für das System benötigten App und dem Pfand-Verfahren nicht klar kommen dürften, vermutet sie. „Dafür habe ich noch keine Lösung.“

Stefan Niklarz, Ansprechpartner beim Deutschen Hotel- und Gaststättenverband Dehoga für den Leipziger Raum, verwundert die Lage nicht. "Um Fragen zu Anbietern und Hygiene zu klären, habe ich seit März vergeblich um einen Termin im Rathaus gebeten", sagt er. Geklappt hat es erst im Dezember, "das war deutlich zu spät." Warum es so lange nicht zu einem Gespräch kam, bleibt vorerst unklar: Wegen des hohen Urlaubs- und Krankenstands ist das zuständige Fachamt derzeit nicht auskunftsfähig, informiert die Kommunikations-Abteilung der Stadt.

Irritierend: Die Mehrwegpflicht gilt nicht für in den Supermarkt gelieferte, abgepackte Salate in Kunststoffpackungen. © Quelle: Andre Kempner

Laut Informationen, die Stefan Niklarz vorliegen, beauftragt die Verwaltung nun das Leipziger Büro des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) damit, die Grundlagen für das Umsetzen des Gesetzes zu erarbeiten, sie mit dem Ämtern abzustimmen und den bestgeeigneten Anbieter zu eruieren. Niklarz verweist auf weitere Aspekte, die der Klärung bedürfen: „Wichtig ist mehrsprachige Aufklärung über das Gesetz und seine Umsetzung, sonst werden viele Betreiber ausländischer Herkunft nicht mitgenommen.“ Er prognostiziert: „Bis das Mehrwegsystem richtig läuft, werden wir Sommer haben.“

Der Radius des Gesetzes geht weit über die klassische Gastronomie hinaus. Betroffen sind Tankstellen mit To-Go-Angeboten, Fast-Food-Ketten, auch Supermärkte mit Salattheken. Irritierend dabei: Die Mehrwegpflicht gilt nicht für in den Markt gelieferte, abgepackte Salate in Kunststoffpackungen.

Chaotischer Flickenteppich

Dort, wo Mehrweg umgesetzt wird, entsteht ein für die Kundschaft chaotisch anmutender Flickenteppich: Statt auf existierende Anbieter zurückzugreifen, bietet der Edeka-Verbund ein eigenes Pfandsystem für den Außer-Haus-Verzehr an. In den Leipziger Rewe-Filialen stapeln sich trotz Inkrafttreten des Gesetzes an den Selbstbedienungs-Salattheken weiterhin Pappschüsseln mit Plastikdeckeln, aber „Ende des Monats soll ein eigenes System geliefert werden“, sagt die Mitarbeiterin einer Leipziger Filiale.

Auch McDonald’s setzt auf unternehmensspezifische Mehrwegbecher. Insellösungen wie diese erschweren die Rückgabe und machen Mehrweg unattraktiv, warnt die Deutsche Umwelthilfe (DUH). Burger King hat sich immerhin – ebenso wie Aral-Tankstellen und Ikea – beim großen Anbieter ReCup eingeklinkt. Aber: In puncto Speisen ändert sich bei den Fast-Food-Ketten wenig. Wie eine LVZ-Anfrage ergab, hat Burger King seine zuvor beschichteten Salatboxen auf 100 Prozent Papier umgestellt und umgeht damit die Mehrwegpflicht. „An weiteren nachhaltigen Verpackungslösungen wird gearbeitet“, heißt es.

DUH: Nachbesserungen nötig

Die DUH sieht beim Gesetz dringenden Überarbeitungsbedarf: „In seiner jetzigen Form droht es ins Leere zu laufen“, so DUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz. Sie fordert eine Abgabe von mindestens 20 Cent auf Einweg-Geschirr. „Nur so erhalten Kundinnen und Kunden einen echten Impuls, Mehrweg gegenüber Einweg vorzuziehen.“ Zudem ist die DUH mit diversen Ausnahmeregelungen wie die für Kleinunternehmen nicht einverstanden. „Dadurch entfallen tausende Ausgabestellen. Hinzu kommen Schlupflöcher für Einwegverpackungen aus reiner Pappe und Aluminium.“

Kontrollen unwahrscheinlich

Da das Gesetz keine Übergangszeit vorsieht, sind theoretisch jederzeit Kontrollen und Bußgelder bis zu 10 000 Euro möglich. Aus besagten Gründen kann sich die Stadt Leipzig dazu nicht äußern, doch Überprüfungen gelten aus mehreren Gründen als unwahrscheinlich: wegen der aktuellen Überlastung der Behörden, außerdem „würde das für einen großen Aufschrei in der eh schon angeschlagenen Branche führen“, schätzt Stefan Niklarz.

Was also bleibt von einem Gesetz, das in Kraft ist, aber kaum befolgt wird? Ein Netz aus (zu) vielen betriebseigenen Pfandsystemen als Folge verpasster Weichenstellung, dazu Unmut und Irritation. Für die Kundschaft gibt es daher vorerst nur einen Weg, unkompliziert Einwegabfall zu vermeiden: das Mitbringen eigener Behälter. Denn die Pflicht, diese zu befüllen, hat ausnahmslos jeder Laden oder Markt, der To-Go-Verzehr anbietet.