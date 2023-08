﻿„Mein Lokal, dein Lokal“ bei Kabel Eins: Fünf Leipziger Restaurants treten gegeneinander an

Leipzig. Fünf Drehtage, fünf Beteiligte, ein Sieger: In der Doku-Soap „Mein Lokal, dein Lokal“ des TV-Privatsenders Kabel Eins tritt ab dem Montag eine Handvoll (Rand-)Leipziger Gastronominnen und Gastronomen gegeneinander an, um das beste Restaurant unter sich auszumachen. Bis zum Freitag konsumiert und kommentiert Starkoch Mike Süsser, was jeweils auf die Teller gezaubert wurde – und gibt dann das Ergebnis bekannt.

In der seit 2013 ausgestrahlten Reihe konkurrieren eine Woche lang fünf Personen aus einer Stadt um die tellerförmige Trophäe und ein Preisgeld von 3000 Euro. An jedem Werktag lädt ein Gastgeber die anderen Restaurant-Abgeordneten und Starkoch Süsser zu sich ein. Auf dem Plan stehen Vorspeise, Hauptgang und Dessert. Am Ende verteilen die Bekochten dann Punkte von 1 bis 10.

Bodenständig bis vegan

Die Woche beginnt mit Antonino Vaiana (55) im Gasthof Döbitz. Das Lokal in der Tauchaer Teichgasse gehört zu den alteingesessenen Etablissements. Der gelernte Restaurantfachmann setzt auf familiäre Atmosphäre und bodenständige Speisen mit dem gewissen Etwas. Am Dienstag folgen Johannes Zimber und das „Mala“ im Leipziger Osten. Der 34-Jährige betreibt es seit Herbst 2018 mit Geschäftspartner Pirmin Straßer. Der Fokus liegt auf vegetarischem und veganem Essen, nach Möglichkeit regional und saisonal. Nachhaltigkeit ist Zimber und Team wichtig.

Mittwoch folgt das „Bibabo“ von Tom Räntzsch (61), seit 30 Jahren Geschäftsführer der Kombination aus Billard- und Darts-Treff sowie Restaurant. Geboten wird hauptsächlich gutbürgerliche Küche. Am vorletzten Tag repräsentiert Emily Martaler das „Stella Ristorante“ auf der Leipziger Südmeile. Die 22-jährige Servicekraft ist die jüngste Gastgeberin der Runde.

Zum Finale Marokkanisches

Den Schlusspunkt setzt am Freitag das im vergangenen Oktober eröffnete „Cinnamoon“ von Jamal Mellouk in Lindenau. Wenige Meter von der Musikalischen Komödie entfernt, zaubern der 38-Jährige und dessen Team aromatische Gerichte aus Marokko. Wert legt er auf hochwertiges Fleisch, das es auch in seinem„Le plaisir marocain“ in der Jahnallee gibt.

Am Ende der Freitags-Sendung wird verraten, wer den Wettkampf am Herd gewonnen hat. Beginn ist jeweils um 17.55 Uhr. Wie immer veröffentlichen die teilnehmenden Lokale die Rezepte zu den servierten Gerichten auf der Seite des Senders.

Wie die Produktionsfirma von „Mein Lokal, dein Lokal“ mitteilt, bekommt das Format wegen „großer Beliebtheit auch innerhalb der Gastroszene mittlerweile eine Vielzahl an Bewerbungen von Gastronomen“. Manchmal werden Inhaberinnen und Inhaber aber auch angesprochen. Zu den Auswahlkriterien gehören unter anderem unterschiedliche Konzepte und Küchenrichtungen, interessante Persönlichkeiten und eine besondere Geschichte. „Bewertungen im Netz schauen wir uns an, jedoch bilden wir uns immer unsere eigene Meinung durch persönliche Gespräche und Besuche vor Ort“, heißt es.

