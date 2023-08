Doku-Soap ums Kochen

Beim nächsten Block der Doku-Soap „Mein Lokal, dein Lokal“ des Senders Kabel Eins treten ab Montag fünf Leipziger Restaurants gegeneinander an. Dabei sind unter anderem das „Mala“ im Osten, das „Cinnamoon“ in Lindenau sowie das „Bibabo“ in Plagwitz. Zu gewinnen gibt es 3000 Euro.

