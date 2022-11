﻿Leipzigs Verkehrspolitik bewegt Leser und User

Leipzig. Die LVZ-Berichterstattung über die Pläne der Stadtverwaltung, einen Abschnitt der Prager Straße einspurig zu machen, und das Parkchaos an der Red-Bull-Arena hat zahlreiche Leserinnen und Leser dazu bewogen, Mails und Briefe an die Redaktion zu schreiben. Hier Auszüge:

Wer kommt nur auf solche Ideen?

Hat man sich eigentlich Gedanken darüber gemacht, was eine einspurige Prager Straße für Einsatzfahrzeuge wie Krankenwagen und Feuerwehrautos bedeutet? Wie soll man da eine Rettungsgasse bilden, wohin soll der Autoverkehr ausweichen? Offenbar hat in dieser Stadt nur noch der Fahrradfahrer eine Lobby. Man kann demjenigen, der das ausgeheckt hat, nur wünschen, dass er selbst nie notfallmäßig in die Herzklinik muss.

Martina Zwicker, 04316 Leipzig

Nur Mut, Herr Bürgermeister!

Nicht Baubürgermeister Thomas Dienberg, sondern dem weiter bestehenden Wunsch nach einer „autogerechten Stadt“ bläst der Wind ins Gesicht. Überall wird die Verkehrswende beschworen – mit weniger Individualverkehr, mit mehr Klimaschutz. Wir in Leipzig können nicht länger das Gros der Flächen den Autos geben für Phasen von Verkehrsspitzen und derweil die Radfahrer und Fußgänger auf enge Wege quetschen. Also: Nur Mut, Herr Bürgermeister!

Jupp Trauth, 04317 Leipzig

Reine Symbolpolitik bringt uns nicht weiter

Die einseitige Verkehrspolitik unserer Stadt in Richtung Förderung des Radverkehrs führt auch für mich unweigerlich zu dem Chaos, das Andreas Tappert in seinem Kommentar beschreibt. Wichtig ist dabei nicht, ob auswärtige Fußballfans bis zum RB-Stadion mit dem Auto fahren können. Hier sind Park & Ride-Konzepte mit einem attraktiven ÖPNV der richtige Weg. Viel wichtiger ist der Erhalt der Attraktivität unserer Innenstadt. Der vom Kommentator angeprangerte „Umbau der wichtigsten Verkehrsadern Leipzigs zu Staufallen“ führt zwangsläufig zu einer Verödung unserer City. Kein Besucher aus Grimma, Wurzen, Borna, Delitzsch oder Weißenfels wird mit dem Lastenrad in die Leipziger City fahren, um hier einzukaufen oder Kultur- und Sportveranstaltungen zu besuchen. Eine ausgewogene Verkehrspolitik, die alle Verkehrsarten gleichermaßen berücksichtigt, sieht anders aus. Wo sind die notwenigen Ladesäulen für den Ausbau der Elektromobilität? Wo ist das exzellente ÖPNV-Angebot? Es ist nicht zu verstehen, dass Kfz-Fahrspuren zu Radstreifen werden, wo überhaupt kein Radverkehr stattfindet beziehungsweise wo genügend Platz für Radwege neben zwei Pkw-Spuren vorhanden ist. Hierbei handelt es sich um reine Symbolpolitik. Grüne Radstreifen wie am westlichen Ring sind schnell markiert. Wo sie Sinn machen, ist nichts dagegen einzuwenden. Dort, wo sie einer Schikane für den Wirtschafts- und Individualverkehr gleichkommen, sind sie fehl am Platz.

Sven Handschuh, 04129 Leipzig

Autofahrer sind Bürger 2. Klasse

Die Stadt Leipzig will einfach nicht einsehen, dass es Menschen gibt, die mit dem Auto zum Fußball fahren. Autofahrer sind eben Bürger zweiter Klasse. Um dem Problem eines Infarktes entgegenzuwirken, verfolge ich seit Längerem eine Idee. Folgende Maßnahmen wären denkbar: Bau eines Parkhauses auf der Betonfläche der Stadtreinigung zwischen Olympiastützpunkt (OSP) und Elsterbecken; Schaffung eines Sonderanfahrtsweges (zeitlich begrenzt – drei Stunden vor und nach jedem RB-Spiel bei Tempo 10!): A 14-Abfahrt Leipzig-Nord – Luise-Otto-Peters-Allee – Slevogtstraße – Marienweg – Heuweg (unter der S-Bahn-Brücke hindurch) – zurück auf den Marienweg bis zum Scherbelberg im Rosental – auf befestigtem Weg zum Haupttor des Klärwerkes – weiter zur Straße Am Sportforum vor dem OSP.

Klaus Siebeneichner, 04347 Leipzig

Dreimal raten, warum das so ist

In seinem Kommentar „Risiko eines Verkehrsinfarkts“ schreibt Andreas Tappert über „übervolle Straßenbahnen“, die „ständig im Stau“ stehen würden. Dreimal darf er raten, weshalb die öffentlichen Verkehrsmittel in Leipzig im Stau steckenbleiben. Kleiner Tipp: Es liegt weder an anderen Straßenbahnen noch an den S-Bahnen oder gar am Radverkehr.

Tilman Loos, 04277 Leipzig

Von lvz