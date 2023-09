Fall Melanie Müller: Zulassung der Anklage verzögert sich

Umzug nach fast 60 Jahren

Der Name steht für Leipziger Autogeschichte: Fast 60 Jahre war das Autohaus Müller mitten in der Stadt in Reudnitz zu Hause. Doch nun wechselt der Skoda-Händler an den Stadtrand. Wie kam es dazu? Und spielt der Brandanschlag von Ende März eine Rolle?