Nicht jedes Kind, das lesen lernen möchte, findet zu Hause jemanden, der ohne Zwang mit ihm übt. An mehreren Leipziger Schulen übernehmen jetzt ehrenamtliche Mentoren diese Aufgabe. Und es werden weitere Leselern-Helfer gesucht.

Leipzig. So ein magisches Baumhaus – das würde dem neunjährigen Aws auch gefallen. In einer populären Buchreihe dient die Bretterbude den Geschwistern Anne und Philipp als Zeitmaschine. Im vierten Band, der den Leipziger Drittklässler besonders interessiert, werden sie Piraten auf Schatzsuche begegnen. Aber so weit ist Aws mit der Lektüre noch nicht.