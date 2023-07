Wie eine Leipzigerin zur Meerjungfrau wird

Am Mittwochnachmittag

Felder brennen an der A9 bei Leipzig: Autobahn über Stunden gesperrt

In der Nähe von Leipzig sind am Mittwochnachmittag mehrere Felder in Brand geraten. Gut 150 Einsatzkräfte versuchten den Großbrand in Nähe der A9 einzudämmen. Die zwischenzeitliche Sperrung der Schnellstraße konnte inzwischen aufgehoben werden.