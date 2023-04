﻿Dieses Verkehrsschild gibt es in Leipzig nur einmal

Seit Monaten sorgt die Verkehrssituation auf der Straße neben den ehemaligen Gusswerken in der Merseburger Straße für Ärger. Radfahrer fühlen sich an der Engstelle unsicher. Nun hat die Stadt auf die Kritik reagiert.

Dieses neue Überholverbotsschild soll in der Merseburger Straße insbesondere Radfahrer an der Engstelle an den ehemaligen Gusswerken schützen.

Leipzig. Nur mit einem mulmigen Gefühl im Magen haben viele Radfahrer in den vergangenen Monaten die ehemaligen Gusswerke in der Merseburger Straße passiert. Grund: Wegen des Abrisses der Werksanlagen wurde die viel befahrene Bundesstraße neben dem Industriegelände verengt. Die Folge: Weil Radfahrer mangels einer eigenen Spur stadteinwärts gezwungen sind, die schmale Fahrbahn zu benutzen, kleben ihnen Autos und Lkw förmlich an den Hinterrädern oder riskieren sogar noch waghalsige Überholmanöver.

Kritik aus Ortschaftsrat und Stadtrat

Ursprünglich sah die Verkehrsbehörde keinen Handlungsgrund, sah die Beschilderung mit dem Zeichen „Achtung Baustelle“ als völlig ausreichend an. Nun hat die Behörde angesichts massiver Kritik von Radfahrern sowie aus dem Ortschaftsrat und Stadtrat aber doch nachgebessert – mit einem Verkehrsschild, das es in Leipzig noch nicht gibt. Autos, Lkw und Krafträder mit Beiwagen dürfen dort einspurige Fahrzeuge – also Motorräder, Fahrräder und Roller – grundsätzlich nicht mehr überholen.

Der Abriss der ehemaligen Gusswerke an der Merseburger Straße ist schon weit fortgeschritten. © Quelle: André Kempner

Das Verkehrszeichen mit der Nr. 277.1 gibt es übrigens noch gar nicht so lange. Eingeführt wurde es zum Schutz von Motorrad-, Fahrrad- und Roller-Fahrern an engen und unübersichtlichen Stellen mit der Novelle der Straßenverkehrsordnung, die im Jahr 2020 in Kraft trat. Wer dies nicht beachtet, muss mit einem Bußgeld von mindestens 70 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

Straßenverengung noch bis Ende Mai

SPD-Stadtrat Christian Schulze, der sich seit Dezember im Baudezernat um eine radfahrerfreundliche Lösung bemüht hatte, ist mit der „Minimallösung“ zufrieden: „Radfahren auf der Merseburger Straße stadteinwärts ist nun endlich etwas sicherer. Das Schild hätte allerdings auch schon seit Beginn der Abrissarbeiten im vergangenen Herbst stehen können.“ Noch bis Ende Mai soll laut Verkehrs- und Tiefbauamt die Straßenverengung bestehen bleiben.