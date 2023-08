﻿Unverpackt kaufen, Retouren vermeiden, Lebensmittel teilen – Tipps für Klimaschutz im Alltag

Auf der Messe „Klimafair“ geben rund 30 Leipziger Initiativen Tipps, wie jedermann seinen Alltag klimafreundlicher gestalten kann. Die meisten Akteure setzen auf freiwilliges Handeln, ohne Zwang und ohne Blockaden.

Leipzig. Leipzigs Klimagruppen gehen an die Öffentlichkeit: Zum dritten Mal findet die Messe „Klimafair“ statt. Rund 30 Vereine und Initiativen stehen am Sonnabend bis 22 Uhr auf dem Markt vorm Alten Rathaus. Sie wollen mit den Menschen, die in der Stadt unterwegs sind, in Kontakt kommen, ihr Anliegen und ihre Arbeit vorstellen. Neben Musik und Podiumsgesprächen gibt es auch ganz konkrete Tipps, wie jede Leipzigerin und jeder Leipziger im Alltag etwas fürs Klima tun kann – ohne Zwang und ohne Blockaden.