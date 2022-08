Ein junger Mann wird am Leipziger Hauptbahnhof niedergestochen und stirbt. Zum Prozessauftakt am Montag kommt heraus: Bei der Notarzt-Behandlung des Schwerstverletzten unterliefen Fehler.

Leipzig. Das Opfer des Messerstechers verlor ein Liter Blut und starb: Nach einer tödlichen Gewalttat vor einem Jahr in der Nähe des Leipziger Hauptbahnhofes begann am Montag der Prozess gegen einen 29-Jährigen wegen Totschlags. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft hat der Somalier bei einer Auseinandersetzung am 21. August 2021 kurz vor Mitternacht im Bürgermeister-Müller-Park einen Landsmann (21) umgebracht. Doch nun kam heraus: Einem Notarzt unterlief an jenem Abend ein Fehler bei der Intubation des Schwerstverletzten. Die Verteidigung will daher einen Freispruch erreichen.