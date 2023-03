Jazz-Star Michael Bublé spaziert mit Frau und Kindern durch den Leipziger Zoo

Bereits vor seinem Konzert am Montagabend war Michael Bublé ganz privat in Leipzig unterwegs. Gemeinsam mit seiner Frau und den Kindern besuchte der kanadische Superstar den Zoo – und hatte dort offensichtlich ganz viel Spaß.

Der kanadische Popstar Michael Bublé küsst die argentinische Schauspielerin Luisana Lopilato. Zusammen mit ihr und ihren Kindern hat Bublé am Wochenende den Zoo in Leipzig besucht.

Leipzig. Der Leipziger Zoo hatte am Sonntag prominenten Besuch: Der kanadische Jazz-Pop-Star Michael Bublé verbrachte mit seiner Familie einen freien Tag in der Stadt und stattete dem beliebten Tierpark einen Besuch ab. Am Montagabend spielt der 47-Jährige im Rahmen seiner Europa-Tournee ein Konzert in der Leipziger Arena.

Auf Instagram postete Bublé am Sonntag ein Video, das ihn auf seiner Erkundungstour durch Leipzig zeigt. Der Jazz-Star verlässt zunächst das Hotel Steigenberger in der Innenstadt, ist dann vor dem Eingang des Zoos zu sehen und begibt sich dort auf die Suche nach seiner Familie. Seit 2011 ist er mit der argentinischen Schauspielerin und Sängerin Luisana Lopilato verheiratet. Das Paar hat vier gemeinsame Kinder.

Michael Bublé weckt Vorfreude auf Show in der Arena

Michael Bublé spaziert in seinem Instagram-Video durch den Leipzig Zoo, macht viele Scherze, versucht Deutsch zu sprechen und findet schließlich seine Kinder, die freudig auf ihn zu stürmen. Dem Sänger scheint es in Leipzig gut zugefallen. „Beautiful city, beautiful zoo“, lobt er am Ende des Beitrags und grüßt seine Fans. „See you at the show tomorrow, it’s gonna be a blast“. Damit ist sicherlich bei vielen die Vorfreude geweckt.

Schon 2019, als Michael Bublé das letzte Mal in Leipzig auftrat, war der Sänger vor der Show mit seiner Familie in der Stadt unterwegs. Neben Bach-Denkmal und Thomaskirche stand auch eine Shopping-Tour durch die Innenstadt auf dem Programm. Erkannt wurde der Welt-Star damals wie heute nicht, was wohl daran liegen könnte, dass er in Jeans und Turnschuhen und nicht wie auf der Bühne in seinem obligatorischen Anzug unterwegs war.

Leipzig ist letzte Tour-Station in Deutschland

Der mehrfache Grammy-Gewinner Bublé spielt auf der Europa-Tournee 2023 insgesamt acht Konzerte in Deutschland. Nach München, Köln, Oberhausen, Hannover, Mannheim, Hamburg und Berlin tritt er am 20. März in Leipzig auf. Der 1975 im kanadischen Burnaby geborene Sänger macht seit mehr als 20 Jahren Musik. Den internationalen Durchbruch erreichte er 2005 mit dem Album „It’s Time“. Seitdem hat jedes seiner Alben international und in Deutschland die Spitzen der Musikcharts erobert.

Für das Konzert am 20. März um 20 Uhr in der Quarterback Immobilen Arena sind noch Restkarten verfügbar.