﻿Michelin-Sterne 2023: Diese Leipziger Restaurants kommen infrage

Ein Koch hält den Restaurantführer Guide Michelin in der Hand. Spitzengastronomen und Feinschmecker blicken mit Spannung auf die Verleihung der Michelin-Sterne für 2023 am 4. April in Karlsruhe.

Leipzig. Was die Oscars für die Filmbranche, sind die Michelin-Sterne für die Edelgastronomie. Der Restaurantführer Guide Michelin verleiht am 4. April in Karlsruhe die Sterne für das Jahr 2023. Auch in Leipzig wird der Dienstag mit Spannung erwartet, mindestens in den drei Restaurants, die ihre Meriten verteidigen wollen: Im „Falco“ im Hotel „The Westin“ strahlen seit 2008 stabil zwei Sterne, der „Stadtpfeiffer“ am Gewandhaus trägt seit 2002 einen Stern. Das Restaurant „Frieda“ in Gohlis bekam 2021 den ersten Stern verliehen, 2022 kam noch ein grüner Stern für Nachhaltigkeit dazu. Natürlich wollen alle drei Häuser ihre Sterne behalten und ihr dauerhaftes Spitzenniveau unter Beweis stellen. Ob, wann und wie oft sie getestet worden sind, wissen sie jedoch nicht, denn beim Guide Michelin läuft das unter höchster Geheimhaltung ab.

Andreas Reinke und Lisa Angermann vom Restaurant „Frieda“ wollen die Sterne-Verleihung im Livestream verfolgen. © Quelle: André Kempner

Einladung zur Verleihung kommt ganz kurzfristig

Offizielle Einladungen nach Karlsruhe hat bislang niemand erhalten. Das ist aber auch nicht üblich. „Man wird nur zur Verleihung eingeladen, wenn man zum ersten Mal einen Stern bekommt. Oder wenn man noch einen dazu bekommt“, berichtet Lisa Angermann aus dem Restaurant „Frieda“. Als sie und ihr Mann Andreas Reinke 2021 den ersten Michelin-Stern erhielten, war gerade Lockdown und es gab gar keine Liveshow. 2022 traf zwei Tage vor der Verleihung eine Einladungs-Mail ein. Zwei-Sterne-Koch Peter Maria Schnurr erfuhr seinerzeit sogar erst aus dem gedruckten Michelin-Restaurantführer, dass er in die Riege der Sterne-Köche berufen ist.

Peter Maria Schnurr vom „Falco“ ist schon seit 15 Jahren Zwei-Sterne-Koch und fest entschlossen, das auch zu bleiben. © Quelle: André Kempner

Spannend ist jedes Jahr die Frage, ob neue Sterne-Lokale ernannt werden. Wenn ja, kommen zuallererst die Restaurants in Frage, die bislang ohne Stern sind, aber vom Guide Michelin ausdrücklich empfohlen werden. In Leipzig sind das C’est la vie (Zentralstraße), Planerts (Ritterstraße), Michaelis (Paul-Gruner-Straße), Münsters (Platnerstraße), Schaarschmidt’s (Coppistraße) und neuerdings das Kuultivo (Könneritzstraße).

Michelin-Restaurantführer 2023 erscheint im Mai als Buch

Der „Sterne-Reigen“ für die besten Restaurants Deutschlands geht am Dienstagnachmittag im Konzerthaus Karlsruhe über die Bühne und kann im Livestream via Youtube-Kanal verfolgt werden. „Wir gucken auf jeden Fall und fiebern auch mit anderen Gastronomen mit, denen wir einen Stern wünschen würden“, sagt Lisa Angermann. „Unsere Region könnte noch ein paar mehr vertragen.“

Anfang Mai erscheint dann der ausführliche Hotel- und Restaurantführer „The Michelin Guide Deutschland 2023“ für jedermann. In dem Buch werden weit über 1000 Restaurants in allen Preiskategorien vorgestellt, beruhend auf den Empfehlungen von erfahrenen Inspektoren. Das ganze Jahr hindurch prüfen sie anonym die bereits mit Sternen ausgezeichneten Restaurants sowie die Neuempfehlungen – von Landgasthöfen bis zu Spitzenlokalen.