Wohnungsmarkt: Das zahlen Leipziger für ihre Miete

Leipzig. Im letzten Jahr wurde in Leipzig im Schnitt 6,29 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter bezahlt. Allerdings sind die Mieten um sieben Prozent gestiegen und überhaupt an eine Wohnung zu kommen ist auch in Leipzig schwerer geworden. Wie geht es Leipzigerinnen und Leipzigern damit?

Jule Heberlein wohnt mit ihrem Mann und zwei Töchtern in einer 110 Quadratmeter großen Altbauwohnung in Reudnitz. Sie zahlen gemeinsam 1000 Euro Miete im Monat. „Von der Lage und vom Preis her haben wir es gut“, sagt sie. Sie möchte es sich nicht vorstellen, sich jetzt eine neue Wohnung suchen zu müssen. „Ein Drittel meines Gehaltes zahle ich für die Miete. Wäre die Miete höher, würde ich es zu viel finden“, erzählt die 33-Jährige.

Auch von Alexander Ernsts Gehalt geht ein gutes Drittel für die Miete drauf. Er und seine Freundin zahlen für ihre Zweizimmerwohnung 550 Euro warm. Alexander Ernst arbeitet in einem Online-Handel und ist für den Versand sowie Support zuständig. Er wohnt in Stötteritz und ist begeistert von dem Stadtteil. „Es ist herrlich. Man hat nicht das Gefühl in einer Großstadt zu leben“, sagt er. Ursprünglich kommt der 46-Jährige aus Bayern: „Da bin ich ganz andere Mietpreise gewöhnt.“ Der Weg der Stadtpolitik sei in seinen Augen „schon mal der Richtige.“

Studentin in Leipzig: „Ich komme fast jeden Monat ins Minus“

Anders Studentin Antonia Ditze: Sie wünscht sich noch mehr Unterstützung von der Politik – auch auf Bundesebene. Sie bekommt kein Bafög und hält sich mit einem Minijob über Wasser, denn Neben- und Alltagskosten zahlt sie selbst. „Ich komme fast jeden Monat ins Minus“, erzählt sie. Zwar unterstützten ihre Eltern sie mit ihrer Miete, allerdings leide sie auch an Lebensmittelallergien, die den Einkauf teurer machten. Sie lebt in Gohlis-Süd und zahlt für 39 Quadratmeter 400 Euro warm.

„Ich hatte vor drei Jahren Glück. Ich habe mir gerade mal eine Wohnung angeschaut und sie auch bekommen“, sagt die 22-Jährige. Freunde von ihr, die nun nach Leipzig zögen, seien viel länger auf der Suche. Es sei zurzeit schwer, eine Wohnung zu finden. Antonia Ditze hat sich für das Wohngeld beworben, aber nichts bekommen. „Ich wünsche mir, dass auch mehr Aufmerksamkeit darauf gemacht wird. Viele wissen nicht, dass man Wohngeld beantragen kann“, sagt sie.

LVZ