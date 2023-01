﻿Mieter in Leipzig-Mölkau sind seit fast drei Wochen ohne Warmwasser und Heizung

Leipzig. Dieser Start ins neue Jahr fühlte sich für die Bewohner eines Mietshauses in Mölkau wie ein Sprung ins kalte Wasser an: Draußen ist Winter mit Temperaturen nachts um den Gefrierpunkt, aber seit dem 9. Januar gibt es in dem Haus an der Engelsdorfer Straße 98 weder warmes Wasser noch Heizungswärme.

Seit fast drei Wochen sind die Bewohner dieses 15-Mietsparteien-Hauses in der Engelsdorfer Straße 98 in Mölkau ohne Heizung und ohne warmes Wasser. © Quelle: André Kempner

Das sagt die Mieterin

„Am Montag vor drei Wochen geht mein Mann früh ins Bad und stellt fest, dass wir kein warmes Wasser mehr haben“, berichtet Brigitte Nikonick (73). „Da hab ich den Wasserkocher angesetzt, weil das schon öfter mal vorkam.“ Doch das war nicht das einzige Problem. „Diesmal blieb auch die Heizung kalt.“ Ihr Mann rief daraufhin die Hausverwaltung an. „Sie wollten sich drum kümmern“, sagt die Seniorin. Doch auch Tage danach sei nichts passiert. „Es ging dann auf einmal auch niemand mehr ans Telefon.“

In der Zwischenzeit haben sie sich von jemandem einen Ölradiator aus DDR-Zeiten besorgt und einen Gasheizer, den sie früh nach dem Aufstehen kurz einschalten. „Wir haben hier sonst ja nur noch 14 Grad in der Stube.“ Auf dem Tisch steht ein selbstgebauter Teelichtofen, der dem Ehepaar, das vor 24 Jahren in das damals neugebaute Haus einzog, wohlige Wärme spendet. „Aber das ist doch kein Zustand“, klagt Brigitte Nikonick. „Ich bin 73, mein Mann 74. Wir beide sind schwerbeschädigt. Über uns wohnt eine Frau, die kriegt in dieser Woche ein Baby.“ 15 Wohnungen gibt es in dem Wohnhaus unweit des Mölkauer Rathauses, 14 davon sind derzeit belegt. Anfang der Woche habe ihr Mann dann doch wieder jemanden von der Hausverwaltung am Telefon erwischt. „Mein Mann ist laut geworden. Da haben sie den Hörer aufgelegt.“

Ohne Teelichtofen, Gasheizer und Ölradiator bliebe es in der Wohnung von Brigitte Nikonick kalt. © Quelle: André Kempner

Das sagt der Mieterverein

Nach den Worten von Anke Matejka, Vorsitzende des Leipziger Mietervereins, haben Mieter in besonderen Situationen ein Mietminderungsrecht von bis zu 100 Prozent. Zudem können sie sich Mehrkosten, die etwa durch Beschaffung von alternativen Heizgeräten und damit verbundenen Energiekosten anfallen, ersetzen lassen. Voraussetzung ist dabei stets, dass der Mietmangel angezeigt und die Mehrkosten exakt belegt werden.

Das sagt die Hausverwaltung

Bei der Immoscoring, der zuständigen Hausverwaltung, kann man den Frust der Bewohner gut verstehen. „Wir leiden mit den Mietern mit“, so ein Sprecherin am Mittwoch gegenüber der LVZ. „Wir haben in den letzten zwei Wochen wirklich alles getan, um die Heizung wenigstens übergangsweise wieder gangbar zu machen. Das hat alles nicht funktioniert.“ Das defekte Hauptteil sei die Zündelektronik gewesen. Den Hersteller gebe es nicht mehr. Als dann ein anderes Teil eingebaut war, stellten die Monteure fest, dass auch noch das Steuerelement nicht funktioniert. Fazit: Die Heizung, die so alt ist wie das ganze Haus, ist nicht mehr zu retten. „Wir haben jetzt eine neue Heizanlage beauftragt“, sagt die Sprecherin, „die kommt in den nächsten ein, zwei Tagen.“ Bis zum Freitag sollten warmes Wasser und Heizung wieder laufen.

Auch finanziell sollen die Mieter nicht auf dem Schaden sitzen bleiben: „Wir haben vom ersten Tag an die Mieter darauf hingewiesen, dass sie ein Mietminderungsrecht haben“, so die Verwalterin. Diese Entschädigung werde ihnen natürlich gewährt. Und auch die zusätzlichen Stromkosten für Ölradiatoren würden zeitnah erstattet. „Spätestens nächste Woche setzen wir uns hier hin“, heißt es von Vermieterseite.