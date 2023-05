WGT 2023

Wave-Gotik-Treffen in Leipzig: Erste Infos, Tickets und Bands zum WGT 2023

Das Wave-Gotik-Treffen in Leipzig feiert in diesem Jahr 30. Geburtstag. Die „schwarze Szene“ trifft sich zum WGT 2023 am langen Pfingstwochenende in der Messestadt. Hier gibt’s erste Infos zum Ticketverkauf und zu freien Übernachtungsmöglichkeiten.