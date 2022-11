﻿Mietspiegel: Sachsen will neues Gesetz noch 2022 beschließen

Der Streit um eine aktuelle Befragung von mehr als 20.000 Leipziger Haushalten zum Mietspiegel spitzt sich zu. Das Ministerium in Dresden hält das Handeln der Stadt für zulässig. Hingegen sieht Haus&Grund Leipzig gravierende Verstöße gegen ein Bundesgesetz und den Datenschutz. Auch Stadträte schalten sich jetzt ein.

Eine umstrittene Befragung von mehr als 20.000 Leipziger Haushalten dürfte in diesem Winter darüber entscheiden, wie hoch die Sätze des neuen Leipziger Mietspiegels im Sommer 2023 steigen.

Leipzig. Der sächsische Landtag soll noch in diesem Jahr über einen Gesetzentwurf entscheiden, der das Erstellen von Mietspiegeln im Freistaat neu regelt. Das teilte Frank Meyer, Sprecher vom Staatsministerium für Regionalentwicklung, am Montag auf LVZ-Anfrage mit. Ob der Streit um die Rechtmäßigkeit des Leipziger Mietspiegels damit beendet werden kann, scheint jedoch sehr fraglich. Klar ist nur, dass der hier gegenwärtig geltende Mietspiegel im Juni 2023 ausläuft. Was danach kommt, darüber wird immer heftiger gerungen.

Der Leipziger Eigentümerverband Haus&Grund untermauerte soeben seine Kritik daran, dass das Rathaus bereits eine Befragung von mehr als 20.000 Haushalten in der Messestadt durchführen lässt. Nach Ansicht des Verbandschefs und Anwalts Ronald Linke ist diese Datensammelei zum aktuellen Zeitpunkt „eindeutig rechtswidrig“. Denn zum 1. Juli 2022 hatte der Bundestag ein Mietspiegelreformgesetz in Kraft gesetzt, laut dem die Zuständigkeit für diese Aufgabe nun beim jeweiligen Bundesland liegt. Zwar könnten die Länder das Recht dazu an die Kommunen vor Ort übertragen. „In Sachsen ist das bisher aber nicht geschehen. Deshalb hat die Stadt Leipzig keinerlei Grundlage, um Daten für den nächsten Mietspiegel zu erheben.“

Im Rathaus berief sich das zuständige Sozialdezernat zunächst auf eine „Mietwerterhebungssatzung“ aus dem Jahr 2020. Das Papier regelt auf vier Seiten, wie Haushaltsbefragungen zum Mietspiegel, zu den Kosten der Unterkunft (KdU) oder zum Leipziger Wohnungsmarktmonitoring durchzuführen sind. Das Vorliegen einer solchen Satzung ändere freilich nichts daran, dass die Kommunen in Sachsen derzeit für Mietspiegel gar nicht zuständig sind, monierte Linke. Er sprach von einem „Datenskandal“. Weil das Rathaus trotz mehrerer Gespräche nicht einlenkte, sondern die Haushaltsbefragungen fortsetzte, wandte sich Haus&Grund Leipzig schließlich an die Sächsische Datenschutzbeauftragte Juliane Hundert.

Datenschutzbeauftragte stimmt Haus&Grund zu

Ende Oktober antwortete die Datenschutzbeauftragte wie folgt: „Die seitens der Stadt Leipzig zur Rechtsgrundlage herangezogene und benannte Satzung ist auch meines Erachtens in der Tat nicht länger wirksam, hierbei ist Ihnen zuzustimmen. Das Vorliegen sonstiger Rechtsgrundlagen ist aber nicht auszuschließen.“ Ob die Stadt bei ihren Erhebungen rechtmäßig vorgehe oder nicht, das müsse allerdings das Staatsministerium für Regionalentwicklung überprüfen, denn der Datenschutz sei hier „nur zum Teil relevant“.

Das Sozialdezernat räumte am Montag gegenüber der LVZ ein: „Solange die Zuständigkeit der Mietspiegelerstellung formal nicht bei den Gemeinden liegt, scheidet eine Datenerhebung auf der Basis der Satzung zur Mietspiegelerstellung aus.“ Die Verwaltung habe sich deshalb entschieden, ihre Befragungen auf Grundlage der anderen Teile der Satzung (für das Wohnungsmarktmonitoring und die KdU-Werte) durchzuführen. Und zwar „auf freiwilliger Basis“, wie Sozialamtsleiterin Martina Kador-Probst betonte. „Vorbereitend für die zu erwartende Zuständigkeitenregelung bezüglich des Mietspiegels kann dies auch dazu beitragen, möglichst lückenlos einen qualifizierten Mietspiegel abzusichern.“ Dabei würden alle personenbezogenen Daten „mit größer Sparsamkeit und Sensibilität“ behandelt.

Ministerium stärkt Stadtverwaltung den Rücken

Das Ministerium für Regionalentwicklung hält diese Vorgehensweise der Stadt Leipzig für rechtlich zulässig, so Sprecher Meyer. Außerdem solle das neue sächsische Gesetz, wenn es denn so im Dezember beschlossen wird, schon rückwirkend zum 1. Juli 2022 für alle Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern gelten. Für Haus&Grund ändere das alles nichts am Grundsatzproblem, entgegnete Verbandschef Linke. „Die Stadt Leipzig erhebt ohne Rechtsgrundlage Daten für den nächsten Mietspiegel. Das Mindeste wäre, dass sie die Haushalte ausdrücklich auf die Freiwilligkeit der Teilnahme dabei hinweist.“

Der Verband empfehle den Leipzigern jedenfalls weiterhin, sich nicht an der Befragung zu beteiligen oder bereits übermittelte Daten zu widerrufen. Wenn das Rathaus nicht doch noch einlenke, seien juristische Klagen von Vermietern oder Mietern gegen den nächsten Leipziger Mietspiegel absehbar – und hätten große Erfolgschancen. Unterdessen kündigte FDP-Stadtrat Sven Morlok eine Anfrage der Freibeuter-Fraktion an den Oberbürgermeister an. Dabei gehe es auch um die Rolle des Rechtsamtes beim jetzigen Vorgehen der Verwaltung.

Sollte es Leipzig nicht schaffen, eine genügend große Anzahl von Datensätzen für den nächsten Mietspiegel auf juristisch erlaubte Weise zu gewinnen, müsste die Stadt im Jahr 2023 wahrscheinlich eine Fortschreibung ihres alten Mietspiegels auf Basis des Preisindexes vornehmen. Angesichts der aktuell sehr hohen Inflation dürfte das deutlich teurer für die Mieter werden, warnte Linke-Stadtrat Mathias Weber. Er rief die Haushalte zur Teilnahme an der Befragung auf.