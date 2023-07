Mietwagen nicht zurückgebracht: Per Haftbefehl gesuchter Mann festgenommen

Leipzig/Wittenberg. Ein nicht abgegebener Mietwagen brachte einen 43-Jährigen hinter Gitter – allerdings nicht wegen des Wagens. Der Mann hatte sich in einer Leipziger Niederlassung einer großen Autovermietung einen Pkw ausgeliehen und diesen nicht zurückgebracht. Der Autoverleiher brachte das online zur Anzeige, wie die Polizei Leipzig mitteilte. Der Wagen der Marke Ford wurde auf einen Wert von 23.000 Euro geschätzt.

Laut Polizei schrieb sie das Fahrzeug zur Fahndung aus und ermittelte die Anschrift des Mannes. Diese lag aber nicht im Zuständigkeitsbereich der Leipziger Polizei, sondern in dem der Polizei Wittenberg. Die Kollegen in Sachsen-Anhalt seien informiert worden und konnten das Fahrzeug tatsächlich in der Nähe der Wohnung des 43-Jährigen feststellen.

Der Mann habe nicht auf Klopfen und Klingeln der Beamten reagiert. Erst als der Wagen abgeschleppt wurde, habe sich der Gesuchte bei den Einsatzkräften gemeldet. Die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl vorlag – den die Beamten gleich umsetzten. Der Gesuchte muss sich nun zusätzlich wegen Unterschlagung verantworten.

