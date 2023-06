Millionen für Radverkehr in Leipzig

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

es gibt gute Nachrichten für alle Radfahrerinnen und Radfahrer in der Stadt. In diesem und im nächsten Jahr sollen nicht weniger als 70 Projekte umgesetzt werden, die das Radfahren in der Stadt erleichtern. Mit dabei ist auch der neue Radweg am Hauptbahnhof. Der endet ja aktuell noch ziemlich plötzlich am ehemaligen Astoria-Hotel. Läuft es nach Plan, soll der Radweg noch in diesem Jahr bis zur Löhrstraße weiterführen - dazu muss aber die Ampelanlage Willy-Brandt-Platz/Kurt-Schumacher-Straße „angepasst“ werden, wie die Stadt mitteilt.

Das Vorhaben ist Teil eines Aktionsprogramms für den Radverkehr, das bis Ende 2024 gilt. Etwa vier Millionen Euro werden ausgegeben. In dieser Zeit stehen erneut „möglichst kurzfristig wirksame Investitionen im Mittelpunkt, die das Radfahren in der Stadt sicherer und komfortabler machen sollen, etwa durch Markierungsarbeiten und Deckensanierungen“, so die Stadtverwaltung. Auch Übergangslösungen würden umgesetzt, bis ein größerer Umbau erfolge. Mein Kollege Mark Daniel hat den Aktionsplan unter die Lupe genommen.

Wir wollen, dass sich die Leipzigerinnen und Leipziger auf dem Rad sicher fühlen und bequem und schnell vorankommen. Thomas Dienberg (Grüne) Baubürgermeister von Leipzig

Laut Berechnungen legen Leipzigerinnen und Leipziger inzwischen jeden fünften Weg mit dem Rad zurück. Die Zahl der damit gefahrenen Kilometer hat sich seit 1994 versechsfacht und liegt aktuell bei mehr als 500 Millionen Kilometern im Jahr. Durchschnittlich 170.000 Leipzigerinnen und Leipziger aller Altersgruppen steigen täglich aufs Rad. Beim ersten Aktionsprogramm 2021 und 2022 wurden 88 Maßnahmen umgesetzt oder zumindest begonnen. In diesem Zeitraum wuchs das Leipziger Radnetz um 10,6 Kilometer.

Das neue Flaggschiff der Leipziger Straßenbahn-Flotte ist am Freitag auf dem Augustusplatz enthüllt worden. Leipzigs Baubürgermeister Thomas Dienberg (l.) und Ronald Juhrs, LVB-Geschäftsführer für Technik und Betrieb, präsentieren ein Modell der Öffentlichkeit. Wer möchte, kann noch bis Sonntag auf dem Augustusplatz Probe sitzen. © Quelle: Andre Kempner

Was das neue Straßenbahnmodell der Leipziger Verkehrsbetriebe zu bieten hat und wie die öffentliche Vorstellung lief, lesen Sie hier.

Es bleibt dabei: Die für Samstag angemeldete Demonstration unter dem Motto „United we stand – Trotz alledem, autonomen Antifaschismus verteidigen!" bleibt verboten. Wie das Verwaltungsgericht Leipzig am Freitagabend mitteilte, wurde der in der Nacht um 2 Uhr eingegangene Eilantrag des Demo-Anmelders gegen das Verbot abgelehnt.

Tag der Entscheidung für RB Leipzig: Vor dem Pokal-Duell des Jahres an diesem Samstag zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt gibt es ein wortreiches Warm Up. Wir sind jetzt hier, um das Ding zu gewinnen", erklärte RB-Trainer Marco Rose. So begehen die Teams den „Fußballfeiertag Deutschlands".

Leipzigs „Speckgürtel" wird dicker: Von einem Boom ist in Leipzig seit Jahren die Rede, von einer Stadt, die blüht, dabei viele junge Leute anzieht. Dass es aber auch das Umland der Messestadt ist, das wächst und von der Großstadt profitieren kann, gerät dabei mitunter in Vergessenheit.

Leipziger Stadtfest: Zum 30. Mal lädt die Messestadt zum großen Fest in die City. Mehrere Bühnen bieten noch bis Sonntag ein abwechslungsreiches Programm.

DFB-Pokal gemeinsam gucken: Das geht unter anderem beim Stadtfest am Samstagabend ab 19.30 Uhr auf dem Marktplatz. Aber auch viele Kneipen zeigen das Spiel live.

Herbert Grönemeyer in der Red-Bull-Arena: Einer der erfolgreichsten deutschen Musiker spielt in Leipzig. Herbert Grönemeyer empfängt etwa 45.000 Fans. Einige Restkarten gibt es noch.

