Schuster zum Polizeikessel am Tag X in Leipzig: „Wer wollte, kam extrem schnell raus“

Dresden. Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) hat die Maßnahme der Polizei am vorvergangenen Wochenende in Leipzig verteidigt, bei der circa 1000 Menschen nach Gewalttaten bei einer Demonstration bis zu elf Stunden von den Einsatzkräften eingekesselt wurden. „Ich bin der festen Überzeugung, dass diese Einsatzführung die verhältnismäßigste Möglichkeit war, in Leipzig keine Scherbendemo zu haben“, sagte Schuster nach einer Sondersitzung des Innenausschusses im Landtag. Die Sitzung war für Montag anberaumt worden, um die Ereignisse des Polizeieinsatzes am „Tag X“ in Leipzig aufzuarbeiten.

An dem Vorgehen der Polizei hatte es in den vergangenen Tagen massive Kritik gegeben. Aus der Linken, der Grünen und der SPD wurde der Einsatz als unverhältnismäßig kritisiert. Auch der Umstand, dass Minderjährige in dem Polizeikessel eingeschlossen worden waren, sorgte für Diskussionen. Zudem gab es Vorwürfe, die Einsatzkräfte hätten Unbeteiligte über Stunden festgehalten.

„Dann musst Du Dich als tatverdächtig bezeichnen lassen“

Schuster nahm diese Kritik nicht an: Die Menschen auf der Demo seien „rechtzeitig aufgefordert worden, sich zu distanzieren“ und wegzugehen. Es habe „zig Lautsprecherdurchsagen“ gegeben. „Wer dann bleibt, und immer wieder hört: ,Es folgen jetzt polizeiliche Maßnahmen‘, der darf nicht überrascht sein, wenn es zu Identitätsfeststellungen kommt.“

Laut Schuster seien zwei 13 Jahre alte Kinder sowie 60 bis 80 Jugendliche im Kessel gewesen. Allen in der Umschließung sei angeboten worden, sich zu melden, falls sie unbeteiligt seien und raus wollten. Voraussetzung sei eine Identitätsfeststellung gewesen: „Wer wollte, wer sich freiwillig gemeldet hat, kam durch die Ausgangsstelle extrem schnell raus. Davon ist leider kein Gebrauch gemacht worden.“ Es sei sehr schwierig, sich unter Gewalttätern aufzuhalten und unbeteiligt zu sein: „Dann musst Du Dich als tatverdächtig bezeichnen lassen, wenn Du Dich lang genug mit einer solchen Gruppe solidarisierst.“

