Misstrauen gegen die Polizei? Großrazzia in Colditz schlägt Wellen - Das war der Dienstag

Die Großrazzia der vergangenen Woche in Colditz im Landkreis Leipzig schlägt hohe Wellen: Mittlerweile beschäftigt sich die Landespolitik mit dem Thema. Denn an den Durchsuchungen waren sächsische Landesbeamte nicht beteiligt. Misstrauten die Einsatzkräfte den sächsischen Kollegen? Das war der Dienstag in Leipzig.

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

Auf dem Papier könnte die Razzia in Colditz ein voller Erfolg und ein Schlag gegen die Drogenkriminalität sein. 225 Beamte vom Zoll und von der Bundespolizei fanden am vergangenen Dienstag und Mittwoch in mehreren Objekten kiloweise Drogen, Pistolen, Gewehre, Bargeld in fünfstelliger Höhe und mehrere Luxusautos. Die Ermittlungen richten sich gegen Ralf N. und seine Söhne Andreas und Uwe, die in der Kleinstadt keine Unbekannte waren.

Nun schaut die Landespolitik auf den Fall aus dem Landkreis Leipzig. Die Frage, um die sich alles dreht: Wieso wurde gegen die Familie - die offenbar in der ganzen Kleinstadt als Bedrohung wahrgenommen wurde - nicht schon früher im großen Stil etwas unternommen?

„Die Razzia in Colditz zeigt viele Ungereimtheiten.“ SPD-Innenexperte Albrecht Pallas.

Mein Kollege Kai Kollegenberg hat herausgefunden, dass sich vor allem Innenpolitiker an Details der Razzia stoßen: Es müsse zwar vielleicht nichts bedeuten, dass sächsische Ermittler in die Durchsuchungen nicht involviert waren. Ungewöhnlich sei das aber schon, merken die Fachpolitiker an. Ich möchte wissen, warum die sächsische Polizei nicht eingebunden war“, sagt beispielsweise Kerstin Köditz (Linke). „Eigentlich gibt es nur eine Antwort darauf: Misstrauen. Vielleicht sollten auch die örtlichen Polizeikräfte vor Bedrohung und Übergriffen geschützt werden. „Die Razzia in Colditz zeigt viele Ungereimtheiten“, sagt SPD-Innenexperte Albrecht Pallas.

Nicht nur die Vertrauensfrage gegenüber Sachsens Polizei beschäftigt die Landespolitik. Die diskutierte Nähe der Verdächtigen zur rechtsextremen Szene werde ernstgenommen. „Die Verbindungen von Neonazis zur organisierten Kriminalität ebenso wie die damit verbundenen Finanzströme sind viel zu lange unzureichend beobachtet worden“, sagt Valentin Lippmann (Grüne). Lesen Sie hier die aktuelle Recherche unseres LVZ-Landeskorrespondenten zu den Hintergründen der Großrazzia in Colditz.

Bild des Tages

Das Restaurant "Kuultivo" im Leipziger Stadtteil Schleussig. Sachsens Spitzengastronomie ist um ein Sterne-Restaurant reicher. Die Spezialisten des "Guide Michelin" vergaben in der neuen Ausgabe des Gastroführers einen Stern an das Leipziger "Kuultivo". © Quelle: Jan Woitas/dpa

Drei persönliche Lese-Empfehlungen für Sie

Diese beiden Männer betreiben Leipzigs Restaurant mit der besten Google-Bewertung: Sie sind echte Kartoffelexperten. Mohammad Al-Saffaf und Muzaffer Yücel stehen täglich in ihrem Laden und bereiten das türkische Fast-Food Kumpir zu. Was sie bisher nicht wussten: Ihr Restaurant hat die beste Google-Bewertung in ganz Leipzig. Sie sind echte Kartoffelexperten. Mohammad Al-Saffaf und Muzaffer Yücel stehen täglich in ihrem Laden und bereiten das türkische Fast-Food Kumpir zu. Was sie bisher nicht wussten: Ihr Restaurant hat die beste Google-Bewertung in ganz Leipzig. Mein Kollege Vincent Ebneth hat die beiden in ihrem Restaurant besucht.

Billy Gibbons kommt nach Leipzig: Der ZZ-Top-Gitarrist im Interview. Mein Kollege Christian Neffe hat mit Billy Gibbons darüber gesprochen, wie er auch nach all den Jahren seine Kreativität bewahrt und was das Geheimnis hinter seinem Bart ist. Mein Kollege Christian Neffe hat mit Billy Gibbons darüber gesprochen, wie er auch nach all den Jahren seine Kreativität bewahrt und was das Geheimnis hinter seinem Bart ist. Lesen Sie hier das ganze Interview.

Erster Michelin-Stern für Leipziger „Kuultivo“ – Insgesamt sieben Restaurants in Sachsen prämiert: Die Spezialisten des „Guide Michelin“ haben in der neuen Ausgabe des Gastroführers einen Stern Die Spezialisten des „Guide Michelin“ haben in der neuen Ausgabe des Gastroführers einen Stern an das Leipziger „Kuultivo“ in der Könneritzstraße vergeben. Damit gibt es wieder sieben Restaurants im Freistaat, die mit einem oder sogar zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet sind.

Das war sonst wichtig

Das wird morgen wichtig

Der Leipziger Ostermarkt samt historischer Ostermesse öffnet: Bis zum 10. April bieten dort täglich von 10 bis 20 Uhr insgesamt 80 Händler allerlei Gelegenheit, sich zum anstehenden Bis zum 10. April bieten dort täglich von 10 bis 20 Uhr insgesamt 80 Händler allerlei Gelegenheit, sich zum anstehenden Osterfest noch mit Geschenken und passenden Süßigkeiten zu versorgen

Fußball: DFB-Pokal, Viertelfinale: Ab 20.45 Uhr spielt RB Leipzig gegen Borussia Dortmund in der Red Bull Arena.

Fortsetzung Prozess gegen die mutmaßliche Linksextremistin Lina E. aus Leipzig und drei Mitangeklagte: Die Generalbundesanwaltschaft wirft der Frau und den drei Männern vor, zu einer größeren militant-linksextremistischen Gruppe gehört haben, die die Ermittler als kriminelle Vereinigung einstufen. Die Generalbundesanwaltschaft wirft der Frau und den drei Männern vor, zu einer größeren militant-linksextremistischen Gruppe gehört haben, die die Ermittler als kriminelle Vereinigung einstufen. Ihre Mitglieder sollen gezielt Personen aus der rechten Szene überfallen und zusammengeschlagen haben.

Gespräch mit Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) zum Thema „Sind Sie eigentlich immer dagegen, Herr Kretschmer?“ Es findet im Rahmen des Debattenformats „Zur Sache, Leipzig“ der ZEIT Verlagsgruppe - und der Uni Leipzig statt.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben einen entspannten Dienstagabend,

Ihre Ina Schwarzbrunn,

Chefin vom Dienst

Abonnieren Sie auch

Heiterblick

Alle zwei Wochen berichtet Reporter Josa Mania-Schlegel über Themen, die die Stadt bewegen - und ihn selber.

Hier abonnieren