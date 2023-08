﻿Kinderärzte lehnen Strafgebühr ab: „Für korrekte medizinische Einschätzung sind wir da“

Leipzig. Die Notfallversorgung sei nicht für die Pickel am Po der Kinder da, für die die Eltern unter der Woche keine Zeit haben – das hat der Solinger Kinderarzt und Verbandspräsident Dr. Thomas Fischbach in einem Zeitungsinterview gesagt. Um Kliniken und Ambulanzen zu entlasten, sei eine Eigenbeteiligung der Versicherten sinnvoll. In Leipzig stößt dieser Vorschlag nicht auf Zustimmung – obwohl es unstrittig ist, dass in den meisten Fällen tatsächlich die normale Sprechstunde helfen könnte.

Einschätzung fällt dem medizinischen Laien schwer

„Nur zehn Prozent sind echte Notfälle“, sagt Steffen Fiegert vom Leipziger Kindernotfallzentrum Dr. Teichmann in der Riebeckstraße. Für medizinische Laien sei das jedoch schwer einzuschätzen, deshalb sollten Eltern lieber einmal mehr mit ihrem Kind zum Arzt gehen. Eine Gebühr hält der Praxismanager „momentan nicht für zielführend“ und verweist auch auf den bürokratischen Aufwand. Zudem würden 20 bis 30 Prozent aller Wartenden gehen, noch bevor sie ins Arztzimmer gerufen werden.

Türsteher musste in der Praxis eingesetzt werden

Echte Notfälle liegen laut Fiegert zum Beispiel vor, wenn ein Kind hohes Fieber oder Probleme bei der Atmung hat, wenn es die Nahrungsaufnahme verweigert oder wenn der Verdacht auf eine Blinddarmentzündung besteht. Oder bei Unfällen. Die Schwestern der Praxis schätzen ein, wann es eilt und wann nicht so sehr. „Da wünscht man sich dann viel Verständnis von den Eltern, bei denen es ganz lange dauern kann.“ Momentan sei der Andrang nicht so groß wie im Herbst oder im Winter. Im Dezember 2022 musste in der Kinderarztpraxis, die seit April 2022 von seiner Frau Claudia Fiegert geleitet wird, sogar ein Türsteher eingesetzt werden.

Nur zehn Prozent der kleinen Patienten sind echte Notfälle

Professor Wieland Kiess, der Direktor der Kinderklinik am Uniklinikum Leipzig, möchte sich zum Thema nicht äußern, nennt jedoch die gleiche Zahl: Nur rund zehn Prozent der Patientinnen und Patienten, die in der Kindernotfallambulanz in der Liebigstraße vorgestellt werden, seien tatsächliche Notfälle, das heißt möglicherweise als „akut gefährdend“ einzustufen.

„Eine Gebühr wäre kontraproduktiv“

Kinderarzt Dr. Bert Hennig, der Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin an den Sana Kliniken Leipziger Land in Borna. © Quelle: Robin Kunz

„Die Gebühr ist aus meiner Sicht der falsche Ansatz. Wichtiger ist es, in gute Versorgungsstrukturen zu investieren, um Anfahrtswege kurz und die medizinische Qualität hoch zu halten“, sagt Dr. Bert Hennig, der Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin an den Sana-Kliniken Leipziger Land in Borna. Die Mehrheit der Eltern komme zwar nicht mit lebensbedrohlich erkrankten Kindern. Aber auch harmlosere Beschwerden würden von den Eltern als gravierend erlebt und könnten Unsicherheit auslösen.

Wichtig sei gerade im ländlichen Raum eine Anlaufstelle, die rund um die Uhr für Familien geöffnet ist – damit nicht aus einer weniger schweren Erkrankung ein echter Notfall wird. „Für eine korrekte medizinische Einschätzung sind wir da. Eine Gebühr wäre da kontraproduktiv. Sie könnte im schlimmsten Fall die Vorstellung eines Kindes, die dringend notwendig wäre, verzögern oder sogar verhindern.“

Widerstand der Verbände gegen eine „Strafgebühr“

Auch der Spitzenverband der gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen (GKV) hält es für falsch, den Eltern kranker Kinder die Entscheidung aufzubürden, ob der Weg in die Notaufnahme nötig ist oder nicht und sie womöglich noch mit Gebühren abzustrafen. Gerald Gaß von der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) betont: „Wir brauchen nicht immer wieder neue Vorschläge, die finanzielle Hürden vor der Inanspruchnahme einer Notfallversorgung aufbauen.“

Lange Wartezeiten bei Kinderärzten führten dazu, dass Eltern die Notfallambulanzen aufsuchten, obwohl eine Behandlung in einer niedergelassenen Praxis ausreichend wäre. „Solange diese Defizite bestehen, ist jede Diskussion um Strafgebühren fehl am Platz“, so Gaß. Darüber hinaus fehle es vielen Eltern an Kompetenz, um mit einfachen Erkrankungen umzugehen. Hier müsse man aufklären und unterstützen.

Eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums verwies auf die Vorschläge einer Expertenkommission für eine effektivere Notfallversorgung, die im Februar vorgelegt worden sind. Darin sei eine „Strafgebühr“ nicht vorgesehen. Unter anderem werden neue integrierte Leitstellen vorgeschlagen, die am Telefon eine erste medizinische Einschätzung vornehmen und damit Notdienst-Praxen und Notaufnahmen entlasten sollen.

