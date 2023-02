﻿Lust auf den hohen Norden? Diese Zugverbindung ab Leipzig soll es bald geben

Von Leipzig mit dem Zug in den hohen Norden – das will die EU-Kommission bald möglich machen. Dafür soll eine Direktverbindung nach Stockholm eingerichtet werden.

Leipzig. Von Leipzig bis nach Skandinavien mit dem Zug – ganz ohne Umsteigen? Das ist vielleicht schon bald möglich. Die Messestadt soll eine Direktverbindung nach Stockholm bekommen. Züge von Flixtrain würden dann über Berlin und Kopenhagen bis in die schwedische Hauptstadt rollen. Das teilte das Unternehmen Flixbus, das auch auf Schienenverkehr setzt, am Mittwoch auf Twitter mitteilte. https://twitter.com/FlixBus_DE/status/1620764849050652673

Die Strecke Leipzig – Stockholm ist Teil eines Pilotprojekts der EU-Kommission, die das europaweite Bahnangebot über Ländergrenzen hinweg verbessern möchte. Vor dem Hintergrund der Verkehrswende sollen die Zugverbindungen häufiger, schneller und günstiger werden. Im Rahmen von Pilotprojekten werden daher zehn neue Strecken in der EU eingerichtet oder ausgebaut. Die ersten Verbindungen starten den Angaben zufolge im Sommer, weitere folgen Schritt für Schritt. Die Vorhaben werden laut EU-Kommission gemeinsam mit staatlichen und privaten Eisenbahnunternehmen umgesetzt.https://twitter.com/EU_Commission/status/1620453438193647617

Viele neue Ziele von Leipzig aus erreichbar

Wer aktuell von Leipzig mit dem Zug nach Stockholm reisen möchte, muss sich auf mindestens 14 Stunden Reisezeit und zwei Umstiege einstellen. Die schnellste Verbindung sieht Zwischenstopps in Hamburg und Kopenhagen vor, von wo aus der Zug über die Öresundbrücke nach Schweden fährt. Die geplante Verbindung ohne Umsteigen würde die Zugreise um einiges verkürzen.

Doch nicht nur die Flixtrain-Direktverbindung von Leipzig nach Stockholm ist für Leipzigerinnen und Leipziger attraktiv: Ab Berlin, von der Messestadt mit dem ICE nur 90 Minuten entfernt, ist zudem eine Nachtzugverbindung in die schwedische Metropole geplant. Ebenso sind neue Strecken ab dem Münchner Hauptbahnhof, der mit dem ICE von Leipzig in nur dreieinhalb Stunden zu erreichen ist, Teil der EU-Vorhaben. Von München aus können sich Fahrgäste dann weiter nach Zürich, Rom, Mailand oder Budapest via Wien begeben. Das mit dem ICE ebenfalls drei bis dreieinhalb Stunden entfernte Hamburg soll auch eine neue Verbindung erhalten: Dort ist ein Tageszug nach Göteborg und womöglich nach Oslo geplant.

Neue Strecken verbinden beliebte Urlaubsziele

Auch andere Länder sollen in Zukunft besser an das europäische Bahnnetz angebunden werden. So ist eine neue Verbindung ab Prag über Berlin nach Kopenhagen im Gespräch. Zwischen Paris, Mailand und Venedig sowie zwischen Amsterdam und Barcelona sollen neue Nachtzüge eingesetzt werden. Auch auf Verbindungen zwischen Lissabon, La Coruña und Madrid sowie zwischen Katalonien und Südfrankreich dürfen sich Fahrgäste freuen.