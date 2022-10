Mitgas-Kunden profitieren stärker von Steuersenkung

Eine Mischung aus zwei Abrechnungsmodellen soll besondere Vorteile für Kunden des Regionalversorgers Mitgas bringen. Das Unternehmen wendet die Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas rückwirkend auch schon weit vor dem 1. Oktober 2022 an – und entlastet die Verbraucher trotzdem bis zum Stichtag 31. März 2024.

Energiebündel heißt das Maskottchen des Regionalversorgers Mitgas. Bei der Weitergabe der Mehrwertsteuersenkung wendet die Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH mit Sitz in Kabelsketal ein besonderes Modell zugunsten ihrer Kunden an.

Leipzig. Kunden des mitteldeutschen Regionalversorgers Mitgas werden von einer Steuersenkung des Bundes besonders profitieren. Darauf wies Carsten Ziegler von der Unternehmenskommunikation in Ergänzung zu einem LVZ-Bericht aus der vergangenen Woche hin. In dem Text wurde erklärt, dass einige Anbieter (wie die Leipziger Stadtwerke) die jetzt von 19 auf 7 Prozent verringerte Mehrwertsteuer nach dem Zeitscheibenmodell an die Verbraucher weiterreichen, andere jedoch nach dem Stichtagsmodell.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Zeitscheibenmodell bedeutet: Alle Verbräuche bei Gas und Fernwärme wurden bis zum 30. September 2022 mit den bislang gültigen 19 Prozent besteuert, für alle Verbräuche vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2024 sind es nur die günstigen 7 Prozent. Danach gilt gemäß den Beschlüssen von Bundestag und Bundesrat dann wieder der altbekannte Satz von 19 Prozent.

170 Euro Ersparnis im Eigenheim

Jedoch hat der Gesetzgeber auch ein Stichtagsmodell gestattet, welches Mitgas jetzt anwende, erläuterte Ziegler. Bei allen Jahresabrechnungen, die das Unternehmen ab dem Stichtag 1. Oktober 2022 erstellt, kommen dabei rückwirkend für den ganzen Verbrauchszeitraum nur die günstigen 7 Prozent zur Anwendung. Zum Beispiel eine Familie im Eigenheim (durchschnittlicher Gas-Jahresverbrauch von 18.000 Kilowattstunden) könne dadurch rund 177 Euro sparen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

„Dazu kann ich noch folgende gute Nachricht geben“, ergänzte Ziegler jetzt. „Um die Kunden möglichst lange zu entlasten, wechselt Mitgas ab April 2024 auf das Zeitscheibenmodell. Dadurch wird der Gasverbrauch in den Jahresrechnungen, die ab April 2024 gestellt werden, bis zum 31. März 2024 mit 7 Prozent besteuert und erst ab April 2024 wieder mit 19 Prozent berechnet.“ In der Energiebranche werde diese Kombination der beiden Varianten als Hybridmodell bezeichnet.

Vorteil gilt für alle Vertragsarten

Für die Mitgas-Kunden bedeutet das unterm Strich, dass sie die verringerte Steuer in der nächsten Abrechnung automatisch gleich für ein ganzes Jahr rückwirkend nutzen. Unter Umständen gilt das also auch für Verbräuche, die schon im Januar 2022 oder im November 2021 stattfanden. Erst für alle Verbräuche, die nach dem 31. März 2024 stattfinden werden, gelten wieder die 19 Prozent. Diese Regelung finde sowohl in der Grundversorgung als auch bei den Kunden mit Sonderverträgen (wie dem „Einheizpreis“) Anwendung, erläuterte der Sprecher.