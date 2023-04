﻿Mitgas und EnviaM senken Preise für Gas und Strom in der Grundversorgung

Buchlesung

„Die Delegierten“: Buchlesung zum Thema Transfers im DDR-Fußball in Torgau

Zur DDR-Zeit wurden die Spielertransfers im Fußball Vereinswechsel genannt. Doch diese waren ein Politikum. Zwei Journalisten geben am 4. Mai in Torgau Einblick in das verdeckte Geschäft.