Mittelalterliches zum WGT 2023: Ritter, Wikinger und Jungfrauen im Heidnischen Dorf

Leipzig. Das Wave-Gotik-Treffen in Leipzig ist traditionell nicht nur eine Reise in eine besondere Ästhetik samt musikalischer Spielarten, sondern auch immer ein Blick zurück in andere Zeitalter. Neben dem Monströsen der Frühindustrialisierung und der Dekadenz in der „Belle Époque“ vor den Weltkriegen spielt vor allem das Mittelalter mit seinen düsteren Phasen zwischen Krieg, Vertreibung, Leibeigenschaft, grausamen Mythen und allgegenwärtiger religiöser Hetzerei im Programm und bei Besucherinnen und Besuchern immer eine sichtbare Rolle.

So durften zum Jubiläum des WGT im Jahr 2023 natürlich der Wonnemond-Markt vor der Moritzbastei und das Heidnische Dorf am Torhaus Dölitz nicht fehlen. Auf beiden Veranstaltungen konnten Besucherinnen und Besucher auch ohne Festival-Bändchen vielseitige Produkte mit dem Oevre mittelalterlicher Mystik erstehen, Speisen probieren und an verschiender Schaustellerei teihaben. Darunter waren einmal mehr Ritter-Kämpfe vor der Moritzbastei und die öffentliche Versteigerung von Leibeigenen am Tohaus Dölitz.

Unsere Fotografen haben sich auf beiden Märkten umgeschaut und ein paar Impressionen mitgebracht.

LVZ