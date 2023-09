Mittwoch in Leipzig: Schwerer Betrugsverdacht gegen Leipziger Sportverein

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

der Verband zieht harte Konsequenzen - der beschuldigte Verein sieht sich ungerecht behandelt und die Konsequenzen für überzogen. Was ist passiert? Sämtliche Fußball-Mannschaften vom Verein Fortuna Leipzig wurden per einstweiliger Verfügung vom Sportgericht des Stadtverbandes vorläufig suspendiert. Dabei hat es noch gar keine Verhandlung gegeben. Der Vorwurf lautet: Fälschung von Spielerpässen in großem Stil.

Spielerpässe. Muss es für jeden Spieler geben, der für seinen Verein im laufenden Liga-Wettbewerb aufs Spielfeld geht. Es geht um Punkte, um die Ehre und manchmal auch den Ruhm. Da soll es immer mit rechten Dingen zugehen. Die Ausweise weisen die Vereinszugehörigkeit und die Spielberechtigung für jeden Spieler nach. Sie erfüllen den Zweck, dass die Regularien der Fußballverbände eingehalten werden können und Wettbewerbsverzerrungen verhindert werden.

Das wäre beispielsweise dann der Fall, wenn ein hochtalentierter 18-Jähriger für eine Mannschaft seines Vereins in einer niedrigeren Altersklasse auf den Platz geht. Er würde dann seiner Mannschaft durch eine körperliche Überlegenheit einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Dafür wäre er nicht spielberechtigt. Der Spielerpass, der vor jedem Spiel dem Schiedsrichter vorgelegt werden müsste, weist das aus - der Schiedsrichter würde diesen Spieler dann nicht zum Spiel zulassen. Oder: Ein Spieler, der nicht Vereinsmitglied ist und (mal angenommen) in einem anderen Bundesland in einer Profimannschaft kickt, gerade zu Besuch beim Fußballkumpel in Leipzig ist, schießt die Gegner der Mannschaft seines Kumpels quasi im Alleingang vom Platz - unlauter! Deswegen - Spielerpass.

Beim Fortuna Leipzig sollen, so die Vorwürfe, reihenweise Spielerpässe gefälscht worden sein. Das Passwesen im Sächsischen Fußballverband wird weitestgehend digital betrieben - Vereine können etwa die Passbilder der Spieler beliebig oft aktualisieren. Aber eben nicht gegen ein fremdes Gesicht austauschen. Genau das soll in mehreren Fällen aber passiert sein. Die Folgen sind nun knallhart: Alle Mannschaften - von den Kindern bis zu den Herren-Mannschaften - sind für den laufenden Spielbetrieb vorläufig gesperrt.

„Ein Sportfreund hatte zum Beispiel schon zehn Mal in dieser Saison ein anderes Gesicht“ Jörg Loeber, SFV-Spielausschuss-Chef Leipzig

Mein Kollege Johannes David hat die Zusammenhänge recherchiert und mit Verantwortlichen gesprochen. Er hat auch erfahren, dass bereits personelle Konsequenzen gezogen wurden und die Ermittlungen laufen. Hier können Sie den gesamten Bericht lesen.

Bild des Tages

Umjubelter Auftritt im chinesichen Tangshan: Thomas „Rose“ Rosanski von der Leipziger Band „Four Roses“. Die Leipziger Band hat einen aufregenden Trip nach Fernost hinter sich: In China gab sie vor 30 000 Menschen ein umjubeltes Konzert. © Quelle: Kevin Kück / privat

Lesen Sie dazu: Leipziger Band „Four Roses“ rockt in China vor 30 000 Menschen ab

Drei persönliche Lese-Empfehlungen für Sie

„Eine schlechte Idee“: Werden in Zukunft auch Wälder gerodet, um den Ausbau der Erneuerbaren Energien voranzubringen? In Sachsen gibt es bereits die ersten Pläne für Photovoltaik-Anlagen und Windräder zwischen Bäumen. Einer hat damit so seine Probleme - Werden in Zukunft auch Wälder gerodet, um den Ausbau der Erneuerbaren Energien voranzubringen? In Sachsen gibt es bereits die ersten Pläne für Photovoltaik-Anlagen und Windräder zwischen Bäumen. Einer hat damit so seine Probleme - Lesen

Pro und Contra: An der Gerda-Taro-Schule in Leipzig hat ein Lehrer im Rahmen eines Projekts Zehntklässler zur Teilnahme an der Demo „Fridays for Future“ verpflichtet. Darin sieht das Kultusministerium einen Regelverstoß An der Gerda-Taro-Schule in Leipzig hat ein Lehrer im Rahmen eines Projekts Zehntklässler zur Teilnahme an der Demo „Fridays for Future“ verpflichtet. Darin sieht das Kultusministerium einen Regelverstoß und es wurden Konsequenzen gefordert . Ist es richtig, Schüler im Rahmen des Unterrichts zur Demo zu schicken? Ein Pro und Contra.

Lok Leipzig in der Krise? Beim 1. FC Lok Leipzig ist die Fußball-Welt nicht mehr so rosig wie noch vor ein paar Wochen. Nach nur neun Punkten aus sieben Spielen wabert das Wort Krise durch Probstheida. Beim 1. FC Lok Leipzig ist die Fußball-Welt nicht mehr so rosig wie noch vor ein paar Wochen. Nach nur neun Punkten aus sieben Spielen wabert das Wort Krise durch Probstheida. Präsident Torsten Kracht spricht Klartext.

Das war sonst wichtig

Das wird morgen wichtig

Die häufigen Ausfälle im Leipziger S-Bahn-Netz haben die Ratsfraktionen erreicht. Unmut ruft dort vor allem die Ankündigung des Betreibers DB Regio Südost hervor, dass sich die Zugausfälle „verfestigt“ hätten und haben die Ratsfraktionen erreicht. Unmut ruft dort vor allem die Ankündigung des Betreibers DB Regio Südost hervor, dass sich die Zugausfälle „verfestigt“ hätten und bis zum Frühjahr mit keiner Besserung zu rechnen sei . Dies sei ein „schwerer Schlag für die Verkehrswende in Leipzig“, heißt es aus den Fraktionen. Donnerstagfrüh auf LVZ.de

Am Donnerstag findet eine Festveranstaltung anlässlich des Deutschen Historikertages mit Verleihung des Carl-Erdmann-Preises und des Hedwig-Hintze-Preises statt. Der Deutsche Historikertag findet vom 19. bis 22. September in Leipzig statt.

