﻿Alles Kartoffel: Diese beiden Männer betreiben Leipzigs Restaurant mit der besten Google-Bewertung

Sie sind echte Kartoffelexperten: Mohammad Al-Saffaf und Muzaffer Yücel stehen täglich in ihrem Laden und bereiten das tükische Fast-Food Kumpir zu. Was sie bisher nicht wussten: Ihr Restaurant hat die beste Google-Bewertung in ganz Leipzig.

Leipzig. Ein Blick in die Suchmaschine Google verrät: Von allen Restaurants in Leipzig, die mindestens 100 Google-Bewertungen aufzuweisen haben, ist das Café MM Patata das mit der besten Note: 4,9 Sterne bei fast 200 Bewertungen. Es gibt zwar noch weitere Lokale mit einer 4,9-Bewertung. Aber bislang keines, das auch so viele Kundinnen und Kunden überzeugen konnte, eine Google-Rezension abzugeben.

Das Café MM Patata in Porbstheida. © Quelle: Vincent Ebneth

Orientalische Speisen im Südosten Leipzigs

Restaurantbetreiber Mohammad Al-Saffaf staunt nicht schlecht, als er erfährt, dass sein Restaurant in der Prager Straße die beste Durchschnittsbewertung bei Google hat. „Das ist schön. Vielen Dank!“, sagt der 29-Jährige verlegen. In seinem Lokal steht die Kartoffel über allem. „Patata ist ein Wort für die Kartoffel im arabischen Raum“, erklärt Al-Saffaf, der selbst Araber ist. „Kumpir nennt man diese Speise in der Türkei“, ergänzt sein türkischer Co-Chef Muzaffer Yücel.

Kumpir bezeichnet eine Zubereitungsart der Kartoffel. Dabei werden vornehmlich größere Kartoffeln in Alufolie verpackt im Ofen gegart. Sind sie innen weich und außen kross, werden längs aufgeschnitten und das Innere mit Käse und Butter vermengt, bis eine cremige Konsistenz erreicht ist. Anschließend kommen Toppings dazu.

Zwei Männer, ein Traum: ein eigener Laden

Vor knapp sechseinhalb Jahren kamen die beiden Männer nach Leipzig. „Ungefähr zur gleichen Zeit. Das muss im September 2016 gewesen sein“, erinnert sich Muzaffer Yücel und schaut rüber zu seinem Arbeitskollegen und mittlerweile gutem Freund; der lächelt und nickt. Kurz nach ihrer Ankunft in der Messestadt fingen beide an zu arbeiten. „Ich war bei Don Kichot in der Karl-Heine-Straße“, erzählt Mohammad Al-Saffaf. Er sei Schichtleiter gewesen, Yücel sein Kollege.

Das Innere des Café MM Patata in Porbstheida. © Quelle: Vincent Ebneth

Nach einigen gemeinsamen Jahren beim Kartoffel-Spezialisten im Westen entschieden die beiden Männer, es mit einem eigenen Lokal zu probieren. Sie wählten das „MM“ im Namen. „Das steht für die Anfangsbuchstaben unserer Vornamen“, erklärt Al-Saffaf. „Mohammad und Muzaffer.“ Quasi alles in dem Laden hat der gelernte Schreiner Yücel selbst gebaut.

Das Wichtigste? Spaß!

Am Tag der Liebe war es dann soweit. „Geöffnet haben wir am Valentinstag 2021“, erzählt Muzaffer Yücel und lacht. Es war mitten in der Corona-Zeit. Kurz wirkt der 56-Jährige nachdenklich. Die Anfangszeit sei schwierig gewesen, erinnert er sich. Auch deswegen entschieden die beiden Restaurantbetreiber, zusätzlich Pizza in ihrem Kumpir-Laden anzubieten. Denn Pizza werde oft bestellt. Hier im Laden stehe aber ganz klar die Kartoffel im Fokus.

Vorbereitet zur Weiterverarbeitung: Kartoffeln in Alufolie. © Quelle: Vincent Ebneth

Die braune Knolle wird im MM Patata in diversen Variationen mit unterschiedlichen Toppings angeboten. Mohammad Al-Saffaf steht am meisten auf die mit dem Namen „Puschkin“, verrät er. Die Kartoffel wird dabei serviert mit Rindswurst, russischem Salat, Erbsen, sauren Gurken, Kapern und Mayonnaise. Sein Kollege Muzaffer Yücel hingegen bevorzugt „Mediterran“; also mit Auberginensalat, gegrillter Paprika, Knoblauch, getrockneten Tomaten, weißen Zwiebeln, Gurken und Joghurt. Aber eigentlich mag er alle, sagt Yücel und grinst.

Oft sei die Arbeit anstrengend, denn den Laden schmeißen die beiden Männer ohne weitere Unterstützung. In der Regel täglich von mittags bis spätabends. Aber das Wichtigste: „Es macht Spaß“, finden die beiden.