﻿Raus aus dem Homeoffice, rein ins Café – Hier können Sie in Leipzig flexibel arbeiten

Das mobile Arbeiten in Cafés gehört mittlerweile zum Arbeitsalltag vieler Leipzigerinnen und Leipziger. Regelmäßig sitzen einige auch in Leipziger Cafés vor ihren Laptops, um kreativ zu sein. Wir haben fünf Locations gefunden, die ein guter Ort zum mobilen Arbeiten sind.

Für Hanna aus dem Café Ocka in der Merseburger Straße 88 in Leipzig sind arbeitende Dauergäste keine Seltenheit mehr.

Leipzig. Im Lockdown wurde das eigene Zuhause für viele Leipzigerinnen und Leipziger unfreiwillig zum Arbeitsplatz. Heute schätzen vor allem Freiberufler, Studierende und Schüler das flexible Arbeiten in Cafés, in denen sie sich wohlfühlen. Wir stellen fünf Locations in der Messestadt vor, die von den Gästen wegen ihrer anregenden Atmosphäre aufgesucht werden.

Espresso Zack Zack

Musiker Yngo Gutmann, der eine Trommelschule betreibt, ist fast täglich im Zack Zack, um zu arbeiten und am Morgen einen Espresso zu genießen. © Quelle: André Kempner

Die Kaffeebar Espresso Zack Zack liegt direkt am Lene-Voigt-Park im Leipziger Osten und ist vor allem bei jungen Leuten sehr angesagt. Neben Heißgetränken und süßen Leckereien lädt ein großer, massiver Holztisch zum Arbeiten, Chillen und Träumen ein. Wer früh kommt, hat freie Platzwahl. Auch die kleineren Tische mit Blick in die gegenüberliegende Parkanlage sind beliebt. Ausschlaggebend für die angenehme Atmosphäre im Café sei auch das sehr nette Servicepersonal, das kunstvoll gebundene Blumensträuße als Dekoration zaubere, wie Musiker Yngo Gutmann erzählt. Freies Wlan und Steckdosen sind vorhanden.

Öffnungszeiten: Mo-Fr 8-18 Uhr, Sa-So 9-18 Uhr. Adresse: Albert-Schweitzer-Straße 2, 04317 Leipzig

Café in der Buchhandlung Hugendubel

Im Café des Lesens in der Buchhandlung Hugendubel kann auch gut gearbeitet werden. © Quelle: André Kempner

Das Café des Lesens in der Buchhandlung Hugendubel ist (noch) ein Geheimtipp für kreatives Arbeiten: Ohne Hintergrundmusik, dafür mit viel Licht, wechselnden Ausstellungen an den Wänden und einem sensationellen Blick auf die Thomaskirche. Hier findet jeder seinen individuellen Platz: Sitzend am Tisch oder auf einem Hocker vorm Fenster mit Ausblick oder auf einem Sofa in der Ecke des Raumes. Empfehlung für eine kleine Pause: Es ist erlaubt, Bücher aus der Buchhandlung ins Café zum Stöbern mitzunehmen. Freies Wlan, Steckdosen und Verteiler sind vorhanden.

Öffnungszeiten: Mo-Sa 10-20 Uhr. Sonntags geschlossen.Adresse: Petersstraße 12, 04109 Leipzig

HUWA

Viel Platz gibt es in der oberen Etage vom Cafe HUWA im Barfußgässchen in der Leipziger Innenstadt. © Quelle: André Kempner

Im Café HUWA am Dittrichring können Gäste schon am frühen Morgen zum mobilen Arbeiten und Frühstücken aufschlagen. Vor allem auf der zweiten Etage lässt es sich in Ruhe und ohne Ablenkung arbeiten. Ausreichende Sitzmöglichkeiten auf bequemen Stühlen gibt es an stabilen Zweiertischen, runden Sechsertischen oder in einer kuscheligen Lounge mit großzügigen Sesseln und Blick auf das Barfußgässchen. Es gibt Freies Wlan, Steckdosen und auch einen Freisitz.

Öffnungszeiten: Mo-Do 8-24 Uhr, Fr/Sa 8-2 Uhr, So 9-24 Uhr Adresse: Barfußgässchen 15, Ecke Dittrichring, 04109 Leipzig

Café Ocka

Hanna Haf ist Teil des Cafe Ocka Kollektivs in der Merseburger Straße 88 in Leipzig. Eine entspannte Wohnzimmer-Atmosphäre lädt zum kreativen Arbeiten ein. © Quelle: André Kempner

Eine gemütliche und lockere Arbeitsatmosphäre erwartet die Gäste im Kiezcafé Ocka im Leipziger Stadtteil Lindenau. Große Schaufenster mit Fensterbänken sorgen für reichlich Tageslicht, an den beigefarbenen Wänden hängen Bilder und Grafiken, viele Pflanzen zaubern eine heimelige Atmosphäre und im Hintergrund sorgt eine Playlist für leisen Sound. „Das Ocka ist tatsächlich noch ein Geheimtipp“, verrät Hanna Haf, Teilhaberin des Café-Kollektivs. Wer arbeitet, sollte auch gut essen: Die Kuchen, Torten und Süppchen werden hier mit viel Liebe selbst hergestellt. Freies Wlan, Steckdosen und eine mobile Rollstuhlrampe vorhanden.

Öffnungszeiten: Di-So 12-18 Uhr. Adresse: Merseburger Straße 88, 04177 Leipzig

Starbucks im Hauptbahnhof Leipzig

Historisches Flair erleben die Gäste im Café Starbucks im Leipziger Hauptbahnhof. © Quelle: André Kempner

In den Promenaden Hauptbahnhof Leipzig befindet sich auf dem Querbahnsteig ein geschichtlicher Ort mit einem imposanten Kronleuchter – das Starbucks-Café. Der ehemalige Mitropa-Wartesaal, in dem zu DDR-Zeiten Reisende bei Bier und Bockwurst auf den nächsten Zug warteten, verfügt über ausreichend Plätze zum mobilen Arbeiten. Auf einer schmalen Galerie mit Zweiertischen ist eine ungestörte Beschäftigung ohne große Ablenkung vom historischen Ambiente gegeben. Kostenloses Wlan und Steckdosen vorhanden.

Öffnungszeiten: Mo-Fr 5-20.30 Uhr, Sa 6-20.30 Uhr, So 7-20.30 Uhr. Adresse: Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig